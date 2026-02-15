김희정 의원 “고속도로 음주운전, 대형 사고로 이어질 위험 커”

지난해 순천완주고속도로에서 발생한 추돌 사고를 수습하는 모습. 사진=연합뉴스

최근 4년간 설과 추석 명절 연휴에 고속도로에서 음주운전으로 적발된 건수가 총 345건으로 나타났다.국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김희정 의원이 15일 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면, 2025년 설·추석 연휴 고속도로 음주운전으로 80건이 적발됐다. 2022년에는 59건, 2023년 127건, 2024년 79건을 기록했다.음주운전으로 인한 교통사고는 2023년 8건에서 2024년 14건으로 늘었다.반면 같은 기간 안전띠 미착용, 버스전용 차로 위반 등의 교통법규 위반 적발 사례는 2023년 1636건에서 2024년 985건, 2025년 541건으로 감소 추세를 보이고 있다.김희정 의원은 “교통법규 위반 건수는 줄고, 음주운전 적발은 늘고 있다는 점이 매우 우려스럽다”며 “고속도로 음주운전은 대형 사고로 이어질 위험이 매우 큰 만큼 운전자 스스로 법규를 엄격히 준수해야 한다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com