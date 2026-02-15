사진=연합뉴스

JTBC가 지상파와 연일 공방을 주고 받고 있다. 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 독점 중계권을 가진 것을 놓고 신경전이 치열하다.JTBC가 지난 12일 뉴스룸에서 KBS, MBC 등 지상파 방송사들이 중계권 확보에 실패하자 고의로 올림픽 관련 보도량을 줄이고 있다며 '소극 보도' 의혹을 제기했다.앞서 JTBC는 2026~2032년 동·하계 올림픽과 2025~2030년 월드컵 단독 중계권을 확보한 바 있다. 정확한 금액은 알려지지 안았으나 수천억원을 베팅한 것으로 추정된다.이후 지상파 3사에 재판매를 시도했지만 협상 결렬로 2026 동계올림픽을 JTBC가 독점 중계하는 상황이다.이후 지상파 3사 등이 가입사인 한국방송협회가 중계권료 인상과 독점 문제를 지적하는 세미나를 열자 JTBC가 보도를 통해 소극 보도 입장을 제기했다.지상파도 반발하고 나섰다. 예컨대 MBC 측은 여러 제약 때문에 적극적 보도가 어렵다는 입장이다.MBC 관계자는 "JTBC가 제공하는 영상이 하루 4분에 불과하고 경기 종료 48시간 후 사용 금지, 온라인 스트리밍 불허 등 제약이 심하다"며 "경기장 내부 취재도 제한돼 보도량이 줄어드는 것은 불가피한 결과"라고 반박했다.또 "JTBC가 지상파 3사가 보도에 소홀하다 지적한 것은 자신들이 제공한 원인으로 결과를 탓하는 언어도단"이라고도 지적했다.그러자 JTBC는 MBC 측 주장을 재반박하는 입장문을 같은 날 냈다.JTBC는 "지상파가 주장하는 취재 제약은 과거 지상파가 중계권을 독점했을 당시 비중계권사에 적용했던 룰과 동일하며, 이는 JTBC가 지난 15년간 감수해온 방식"이라는 것이다.또 "이번에 제안한 뉴스권은 과거 지상파 판매가의 절반 수준이며, 영상 제공량도 기존 9분에서 15분으로 확대하고 AD카드까지 포함하는 등 파격적인 조건을 제시했다"며 "합리적인 뉴스권 구매 대신 소극 보도를 택한 것은 지상파의 의지 문제"라고 비판했다.한편 시청률 조사 기관 닐슨코리아의 자료를 살펴보면, 이번 대회의 관심도가 과거에 비해 얼마나 급감했는지 수치로 엿볼 수 있다.지난 7일 방송된 개막식 생중계 시청률은 1.8%(전국 가구 기준)로 나타났다. 이는 지상파 3사가 동시 중계했던 2018 평창 동계올림픽(지상파 합계 44.6%), 2022년 베이징 동계올림픽 개막식 시청률(KBS1 9.9%, SBS 4.1%, MBC 4.0% 등 합계 18%)과 비교하면 크게 낮은 수치다.코로나19 여파로, 무관중으로 치러진 2021년 도쿄 올림픽(17.2%)보다도 저조하다.김정우 기자 enyou@hankyung.com