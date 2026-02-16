이재용 회장이 고점에 물린 투자자들을 직접 구조하러 온다는 설정의 AI 생성 이미지가 큰 화제를 모으고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스가 인공지능(AI) 반도체 호황을 타고 올해 1분기 사상 최대 실적 기록을 다시 쓸 것이란 전망이 나온다. 두 회사가 나란히 분기 영업이익 30조원 고지에 오를 가능성까지 거론되는 상황이다.16일 연합인포맥스에 따르면 최근 1개월간 증권사 전망치를 집계한 결과, 삼성전자의 올해 1분기 영업이익은 32조5305억원으로 예상됐다. 이는 전년 동기(6조6853억원) 대비 386.6% 증가한 수치다.매출 역시 111조4113억원으로 전망되며, 전년 동기(79조1405억원)보다 40.78% 늘어날 것으로 예상되고 있다. 삼성전자는 지난해 4분기 국내 기업 가운데 처음으로 분기 영업이익 20조원을 돌파한 바 있다. 불과 한 분기 만에 30조원 돌파라는 새로운 이정표에 도전하게 된다.SK하이닉스도 비슷한 흐름이다. 1분기 영업이익 전망치는 28조2892억원으로 전년 동기(7조4405억원) 대비 280.21% 증가할 것으로 추산됐다. 매출은 42조8807억원으로, 전년 동기(17조6391억원)보다 143.1% 늘어날 것으로 예상된다.SK하이닉스는 지난해 4분기 영업이익 19조1696억원을 기록하며 역대 최고 실적을 냈지만 분기 20조원 돌파에는 근소하게 미치지 못했다. 다만 최근 전망치가 계속 상향되고 있어 1분기 30조원 달성 가능성도 제기된다.이 경우 삼성전자와 SK하이닉스가 동시에 분기 영업이익 30조원을 달성하는 국내 기업 사상 초유의 기록을 세우게 된다.수익성 지표도 가파르게 개선되고 있다. SK하이닉스의 영업이익률은 지난해 4분기 58%로 역대 최고치를 기록한 데 이어 올해 1분기에는 66%까지 상승할 것으로 예상된다.이 같은 실적 개선의 배경은 AI 확산에 따른 메모리 수요 급증이다. 고대역폭 메모리(HBM)를 비롯해 D램과 서버용 낸드플래시 수요가 빠르게 늘면서 가격 상승과 출하량 확대가 동시에 나타나고 있다.시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 메모리 가격은 전 분기 대비 80~90% 상승할 것으로 전망된다. PC용 범용 D램인 8GB DDR4 가격은 지난해 4분기 35% 오른 데 이어 올해 1분기에는 91% 급등할 것으로 예상됐다.서버용 64GB DDR5 역시 지난해 4분기 76% 성장한 데 이어 올해 1분기에는 상승 폭이 99%에 이를 것으로 관측된다. 낸드플래시 가격도 상승세에 합류해 PC용 1TB 제품 가격이 1분기에 약 두 배 수준으로 오를 것으로 전망된다.업계에서는 이러한 호황이 단기에 그치지 않을 가능성에 무게를 두고 있다. 글로벌 투자은행 모건스탠리는 삼성전자의 연간 영업이익이 올해 245조7000억원, 내년 317조4000억원에 이를 것으로 예상했다. SK하이닉스 역시 올해 179조4000억원, 내년 225조4000억원을 기록할 것으로 전망했다.지난해 영업이익이 삼성전자 43조5000억원, SK하이닉스 약 47조원 수준이었던 점을 감안하면 큰 폭의 증가다.모건스탠리는 두 기업에 대해 “기술 투자자들이 기대해 온 구조로 변화하며 상대적으로 낮은 비용으로 높은 이익을 창출하는 사업 모델을 구축했다”고 평가했다.JP모건 역시 메모리 반도체 가격이 계약가를 크게 웃도는 흐름을 근거로 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가가 현재보다 45~50% 추가 상승할 여력이 있다고 진단했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com