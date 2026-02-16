설 귀성·귀경길 정체…지금 출발하면 서울→부산 '5시간50분'

오전 11시 승용차 기준

서울→부산 5시간50분, 서울→목포 4시간30분

설 당일을 하루 앞둔 오늘(16일) 교통량이 증가하면서 귀성길과 귀경길의 정체가 심화하고 있다.16일 한국도로공사에 따르면 이날 수도권에서 지방으로 향하는 차량은 41만대, 지방에서 수도권으로도 41만대가 이동할 것으로 예상된다. 전국 고속도로 이용 차량이 약 505만대에 달할 예정이다.도로에 나온 차량이 늘어나면서 정체가 빚어지고 있다. 오전 11시 기준 승용차를 이용해 서울에서 지방 도시로 이동할 경우(요금소 출발 기준) △대전 2시간40분 △강릉 3시간40분 △광주 4시간20분 △대구 4시간50분 △목포 4시간30분 △울산 5시간30분 △부산 5시간50분 등이 걸릴 것으로 예상된다.지방 도시에서 서울로 이동하는 경우 △강릉 2시간40분 △대전 2시간20분 △목포 4시간30분 △광주 4시간30분 △대구 5시간10분 △울산 5시간50분 △부산 6시간10분 등이 소요된다.귀성 방향 고속도로는 이른 오전부터 정체가 시작됐으며, 오전 11시부터 정오까지 가장 혼잡할 것으로 예상된다. 귀경 방향 고속도로 역시 비슷하게 정체가 시작됐으며, 오후 4~5까지 막힐 것으로 보인다. 정체는 오후 10~11시쯤 해소될 전망이다.이날 오전부터 주요 구간에서는 차량이 서행하고 있다. 오전 7시 30분 기준 경부선 부산 방향은 북천안~천안 부근 9㎞, 천안분기점~천안 호두휴게소 부근 11㎞, 옥산휴게소 부근~청주분기점 17㎞ 구간에서 정체가 나타났다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com