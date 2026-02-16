2월 5일 신한은행 딜링룸에 표시된 코스피와 원달러 환율. 사진=신한은행

새해 들어 10억 원 이상의 실탄을 보유한 고액 자산가들이 삼성전자와 SK하이닉스를 쓸어담은 것으로 나타났다.16일 KB증권이 새해 들어 지난 9일까지 고액 자산가(증권사 계좌 평균 잔액이 10억원 이상)들이 많이 순매수한 국내 종목을 분석한 결과 삼성전자가 1위를 차지했다. 고액자산가의 국내 주식 전체 순매수액의 29%가 삼성전자에 쏠렸다.두 번째로 많이 담은 종목은 SK하이닉스로, 전체 순매수액의 18%가 몰렸다. 올해 고액자산가의 국내 주식 전체 순매수액의 절반가량이 이들 두 종목에 쏠린 것이다.인공지능(AI) 수요 증가로 메모리 업황 호조가 지속될 것이라는 기대가 번지면서 반도체주를 대거 매집한 것으로 보인다.3위는 로보틱스 기업으로 변화하고 있는 현대차(9.9%)였다. 현대차그룹이 올해 1월 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'에서 차세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 공개하고 AI 로보틱스 전략을 제시하면서 매수 심리를 자극한 것으로 분석된다.뒤이어 두산에너빌리티(4.9%), NAVER(3.4%), 알테오젠(2.6%), 삼성SDI(2.6%) 등이 큰손들의 포트폴리오에 담겼다.코스피가 5000을 넘자, 다음 타자인 코스닥 시장의 반등을 노린 투자자들이 상장지수펀드(ETF)에도 베팅하면서. 'KODEX 코스닥150'과 'KODEX코스닥150 레버리지'도 순매수 상위 종목에 이름을 올렸다.최근 정부의 코스닥 시장 활성화 정책 기대감이 커진 가운데 그간 코스닥지수 상승폭이 코스피 대비 상대적으로 적었던 만큼 상승 여력이 크다는 인식이 영향을 준 것으로 풀이된다.해외 주식은 미국 기술주 전반을 고루 담은 것으로 나타났다. 구글의 모회사인 알파벳이 고액 자산가의 해외주식 전체 순매수액의 7.2%를 차지하며 1위에 올랐다.메모리반도체 기업인 마이크론테크놀로지(7.1%)를 두 번째로 많이 담았으며, 테슬라(5.9%), 샌디스크(5.3%), Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF(3.3%), 엔비디아(2.9%), 마이크로소프트(2.2%) 등이 뒤를 이었다.이밖에 최근 은 가격이 급락하자, 은 가격 상승 시 수익을 얻는 'iShares Silver Trust' ETF도 쇼핑리스트에 담겼다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com