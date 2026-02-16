광고 중간에 10초가량 일장기 그래픽 등장

경기 또는 광고 내용과 무관한 화면

JTBC "제작진 과실, 사과 드린다"

15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 한국 대표팀이 7대5로 이긴 뒤 기뻐하고 있다. (사진=연합뉴스)

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽이 진행 중인 가운데, 단독 중계를 맡은 JTBC가 송출 사고를 일으켰다.16일 JTBC는 공식 홈페이지를 통해 "15일(일) 23시 23분경 컬링 한일전 생중계 중간광고 송출 과정에서 일본 국기 그래픽이 광고 화면에 일시적으로 노출되는 사고가 있었다"라며 "광고 종료 직후 중계방송에서 캐스터를 통해 사과의 말씀을 드렸으나, 제작진 과실로 시청자 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다"라고 밝혔다.앞서 JTBC는 코르티나 컬링 스타디움에서 열린 한국과 일본의 여자 컬링 라운드로빈 5차전을 중계했다. 6엔드 재개 전 광고가 있었고, 10초가량 화면 중간에 일장기 그래픽이 등장했다. 경기 또는 광고 내용과 무관한 화면이었다.사고 직후 성승현 JTBC 캐스터는 "광고 중에 예기치 않은 그래픽이 나간 순간들이 있었다"며 "일반적으로 저희가 보내드려서는 안 되는 그런 상황 속에 나간 상황이었는데, 그 부분에 대해서 양해 말씀 드린다"고 사과했다.JTBC는 동일한 사고가 재발하지 않도록 점검과 관리에 더욱 철저를 기하겠다는 입장이다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com