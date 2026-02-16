징수율 6%대 그쳐

인천 중구 인천공항본부세관 특송물류센터에서 세관 관계자가 장기조개 화물을 정리하고 있다. 세관에 쌓여 있는 포장 화물은 관세 체납 등의 이유로 세관을 통과하지 못한 제품이다. /한국경제 최혁 기자

작년 관세를 제때 납부하지 않은 체납액이 2조1000억원에 달한 것으로 파악됐다. 이 중 10억원 이상 체납한 이들이 체납액 대부분을 차지했다. 체납한 관세를 징수한 비율은 6%대에 그쳤다.16일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원실이 관세청에서 제출받은 자료에 따르면, 작년 기준 관세 체납액은 2조1380억원으로 집계됐다. 수입한 물건을 들여오면서 세관에 제대로 신고하지 않거나, 부과된 세금을 제때 내지 않으면 관세 체납으로 분류된다.연도별로 보면 2021년 1조5780억원에서 2022년 1조9003억원, 2023년 1조9900억원, 2024년 2조786억원으로 매년 증가하는 추세다. 관세 체납자 수는 작년 2779명이었다.반면 징수 실적은 부진한 상황이다. 작년 징수 체납액은 1310억원으로 전체의 6%에 그쳤다. 지난 2021년 징수 체납액은 920억원, 2022년 1250억원, 2023년 1335억원, 2024년 1070억원 등 징수 실적은 꾸준히 부진한 모습이다.체납 규모별로는 고액 체납자 비중이 두드러졌다. 작년 기준 10억원 이상 고액 체납자는 151명으로 전체 체납자(2천779명)의 5.4%에 그쳤지만, 체납액은 1조9646억원으로 전체의 91.9%를 차지했다. 반면 1억원 미만 체납자는 2206명으로 전체 인원의 79.4%를 차지했으나, 체납액 비중은 1.2%(261억원)에 그쳤다.박성훈 의원은 “관세 징수율이 낮으면 세금을 성실히 납부하지 않아도 된다는 잘못된 신호를 줄 수 있다”며 “관세청 등 과세 당국은 체계적인 징수 관리 강화를 통해 조세 형평성과 세정 신뢰를 바로 세워야 한다”고 했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com