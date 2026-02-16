코인베이스 주식 사더니…다시 시작된 '돈나무 언니'의 비트코인 찬양

‘돈나무 언니’로 알려진 캐시 우드 아크인베스트 최고경영자(CEO)는 비트코인이 인플레이션(물가 상승)뿐 아니라 AI 기술 발전으로 인한 디플레이션(물가 하락)에도 대비할 수 있는 자산이라고 전망했다. 아크인베스트가 미국 최대 암호화폐 거래소인 코인베이스 주식을 신규 매입한 지 3일 만이다.17일 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면 최근 캐시 우드 CEO는 비트코인 투자 주간 행사에서 앤서니 팜플리아노와의 대담을 통해 AI와 기술 발전이 기존 금융 시스템에 심각한 충격을 줄 것이라고 밝혔다.AI 기술이 기업의 생산성을 극대화하면서 비용을 절감하고 소비자 가격을 하락시키지만, 이로 인해 급속한 디플레이션이 발생할 수 있다는 것이다. 캐시 우드는 “이 변화가 전통적인 경제 구조를 뒤흔들며 디플레이션 혼란을 초래할 것”이라고 전했다. 이와 같은 급격한 가격 하락은 기업 수익 구조를 약화시키고, 경제 전반에 불안정을 가져올 수 있다고 분석했다.캐시 우드는 비트코인이 이같은 문제의 해결책이 될 수 있다는 주장을 내놨다.우드 CEO는 “비트코인은 중앙은행이나 정부의 통제에서 벗어난 탈중앙화 자산으로, 인플레이션과 디플레이션 모두에 대한 안전자산 역할을 할 수 있다”며 “AI 기술이 촉발할 생산성 혁신이 기존 금융 시스템을 압박할 때, 비트코인이 자산 보호 수단으로 기능할 가능성이 높다”고 말했다.한편 아크인베스트는 지난 13일 코인베이스 주식을 신규 매입했다. 3개의 액티브 상장지수펀드(ETF)를 통해 약 1520만 달러 규모다. 불과 수일 전 약 3900만 달러 규모 주식을 매각하며 비중을 줄였던 것과 대비되는 행보다.아크인베스트는 암호화폐 관련 기업 중 코인베이스와 로빈후드를 큰 비중으로 보유하고 있다고 설명했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com