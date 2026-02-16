6월 BTS 공연 앞두고 숙박요금 급등

서울 세종문화회관 계단이 오는 3월 정규 5집으로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 관련 홍보로 꾸며져 있다. 사진=연합뉴스

오는 6월 그룹 방탄소년단(BTS)의 공연이 예정된 부산 지역 숙박 요금이 벌써부터 들썩이고 있다. 평균 숙박 요금이 2.4배 뛰어오른 가운데, 공연이 열리는 주말 일부 숙소는 최대 7.5배에 달하는 숙박비를 받기도 했다.16일 한국소비자원에 따르면 부산 지역의 호텔과 모텔, 펜션 등 135개의 숙박 요금을 조사한 결과, 공연이 열리는 주의 주말(6월 13∼14일) 1박 평균 숙박 요금이 43만3999원으로 전주와 차주의 2.4배로 확인됐다.숙소 유형별 숙박 요금은 모텔이 평시의 3.3배에 육박해 상승률이 가장 높았고 호텔은 2.9배, 펜션은 1.2배로 각각 조사됐다.개별 숙소 기준으로 보면 공연주간 요금이 전주·차주의 7.5배에 달해 650% 상승률을 보인 숙소도 있었다. 평시의 5배 넘는 요금을 받는 숙소도 전체 조사 대상의 10%에 이른다.공연장 접근성이 좋거나 교통 거점 인근에 위치한 숙소일수록 가격 상승률이 높았다. 부산역 반경 10km 이내 숙소의 공연 주간 평균 요금은 평소 대비 3.2배 수준을 나타냈다.사상시외버스터미널 주변 숙소 역시 3.4배가량 올랐다. 해운대와 광안리 해수욕장 일대는 상대적으로 상승률이 낮은 편이었다.앞서 2022년에도 BTS 공연 장소인 부산아시아드 주경기장으로부터 5km 이내에 위치한 숙소들 요금이 평소의 3.5배로 올랐고, 20km 이내의 숙소 가격은 두 배 이상으로 상승한 바 있다.소비자원은 공연 기간 숙소 예약 시 지역별 가격 차이와 전반적인 요금 인상 흐름을 충분히 고려할 필요가 있다고 강조했다.한편 정부는 시장경제 질서 유지와 국가 관광경쟁력 제고를 위해 '바가지요금 근절대책' 관계부처 태스크포스(TF)를 운영 중이며, 올해 1분기 중에 가격 투명성 제고와 소비자 신뢰 훼손 행위 억제 방안을 담은 바가지요금 근절 종합대책을 발표할 예정이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com