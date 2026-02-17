서울 시내에 설치된 4대 은행 현금자동입출금기(ATM) 2025.11.23 사진=연합뉴스

국내 주요 은행들이 예대 마진을 통한 이자장사로 사상 최대 이익을 내고도 오프라인 영업점을 계속 줄여 고령층을 비롯한 취약계층 불편이 가중되는 것으로 나타났다.17일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 총영업점 수는 지난해 말 기준 3748개로 집계됐다.직전 년도인 2024년 말(3842개)보다 94개 줄었고 2020년 말(4424개)과 비교하면 5년 사이 무려 676개가 사라진 수치다.은행별 최근 1년간 영업점 증감 규모는 ▲신한은행 -43개 ▲KB국민은행 -29개 ▲우리은행 -28개 ▲하나은행 +6개였다. NH농협은행의 경우 변화가 없는 것으로 나타났다.은행들은 온라인 비대면 금융 확산과 경영 효율 등을 이유로 내세우지만 모바일·인터넷 서비스에 익숙하지 않은 고령층 등의 금융 접근성이 갈수록 떨어지는 문제가 제기된다.특히 최근 은행들의 막대한 이익 규모를 고려할 때 오프라인 고객의 불편을 가중하는 영업점 축소가 절박하거나 필수적인 조치인지 의문스럽다는 지적도 많다.4대 은행(KB·신한·하나·우리)의 지난해 순이익은 13조 9919억원으로 역대 최대 기록을 세웠다. 순이익의 대부분 예대 차익(대출금리-예금금리)에 따른 이자이익이다.여기에 억대 연봉을 받는 구성원들이 모인 은행 노조들이 근무시간 단축 논의를 꺼내들면서 고객들로부터 “우리 돈으로 수억원 씩 받아가는 등 이자 장사로 돈을 벌면서 고객 불편보다는 본인들의 편안함만 생각한다”는 식의 비판 여론이 거세게 일기도 했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com