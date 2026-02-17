사진=한국경제신문DB

설날인 17일 오전부터 전국 고속도로에 차량이 몰리며 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.한국도로공사에 따르면 이날 지방 방향 고속도로는 오전 7~8시를 기점으로 정체가 시작돼 오후 1~2시 사이 가장 혼잡할 것으로 보인다. 이후 점차 차량 흐름이 나아져 오후 8~9시께 해소될 전망이다.서울 방향 역시 오전 7~8시부터 차량이 늘기 시작해 오후 3~4시 정체가 정점을 찍고, 다음 날 오전 3~4시께에야 원활한 흐름을 되찾을 것으로 예상된다.오전 9시 20분 기준 주요 구간을 보면, 경부고속도로는 서울 방향 신탄진~신탄진 부근 2㎞, 수원 부근~수원 2㎞, 양재 부근~반포 6㎞ 구간에서 차량이 밀리고 있다. 부산 방향은 신갈분기점 부근~수원 3㎞ 구간에서 정체가 나타난다.서해안고속도로는 서울 방향 군산~동서천분기점 5㎞, 서해대교~서평택 부근 4㎞, 서평택분기점~서평택분기점 부근 2㎞, 매송~용담터널 2㎞, 일직분기점 부근~금천 3㎞ 구간에서 차량 흐름이 더디다. 목포 방향은 서해대교 1㎞ 구간이 답답한 상황이다.중부고속도로의 경우 하남 방향 오창분기점 부근~오창분기점 2㎞, 남이 방향 호법분기점~모가 부근 2㎞ 구간에서 서행이 이어지고 있다.오전 10시 요금소 출발 기준 승용차 예상 소요 시간은 하행선의 경우 ▲서울~부산 6시간 30분 ▲서울~대구 5시간 30분 ▲서울~광주 3시간 50분 ▲서울~대전 2시간 30분 ▲서울~강릉 3시간 ▲서울~울산 6시간 10분 ▲서서울~목포 4시간이다.상행선은 ▲부산~서울 8시간 40분 ▲대구~서울 7시간 40분 ▲광주~서울 8시간 10분 ▲대전~서울 3시간 10분 ▲강릉~서울 5시간 30분 ▲울산~서울 8시간 20분 ▲목포~서서울 9시간 10분이 걸릴 것으로 예상된다.이날 전국 예상 이동 차량은 615만대로, 전날(505만대)보다 100만대 이상 늘어날 것으로 보인다. 수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 47만대가 이동할 것으로 공사는 내다봤다.김태림 기자 tae@hankyung.com