한국도로공사에 따르면 이날 지방 방향 고속도로는 오전 7~8시를 기점으로 정체가 시작돼 오후 1~2시 사이 가장 혼잡할 것으로 보인다. 이후 점차 차량 흐름이 나아져 오후 8~9시께 해소될 전망이다.
서울 방향 역시 오전 7~8시부터 차량이 늘기 시작해 오후 3~4시 정체가 정점을 찍고, 다음 날 오전 3~4시께에야 원활한 흐름을 되찾을 것으로 예상된다.
오전 9시 20분 기준 주요 구간을 보면, 경부고속도로는 서울 방향 신탄진~신탄진 부근 2㎞, 수원 부근~수원 2㎞, 양재 부근~반포 6㎞ 구간에서 차량이 밀리고 있다. 부산 방향은 신갈분기점 부근~수원 3㎞ 구간에서 정체가 나타난다.
서해안고속도로는 서울 방향 군산~동서천분기점 5㎞, 서해대교~서평택 부근 4㎞, 서평택분기점~서평택분기점 부근 2㎞, 매송~용담터널 2㎞, 일직분기점 부근~금천 3㎞ 구간에서 차량 흐름이 더디다. 목포 방향은 서해대교 1㎞ 구간이 답답한 상황이다.
중부고속도로의 경우 하남 방향 오창분기점 부근~오창분기점 2㎞, 남이 방향 호법분기점~모가 부근 2㎞ 구간에서 서행이 이어지고 있다.
오전 10시 요금소 출발 기준 승용차 예상 소요 시간은 하행선의 경우 ▲서울~부산 6시간 30분 ▲서울~대구 5시간 30분 ▲서울~광주 3시간 50분 ▲서울~대전 2시간 30분 ▲서울~강릉 3시간 ▲서울~울산 6시간 10분 ▲서서울~목포 4시간이다.
상행선은 ▲부산~서울 8시간 40분 ▲대구~서울 7시간 40분 ▲광주~서울 8시간 10분 ▲대전~서울 3시간 10분 ▲강릉~서울 5시간 30분 ▲울산~서울 8시간 20분 ▲목포~서서울 9시간 10분이 걸릴 것으로 예상된다.
이날 전국 예상 이동 차량은 615만대로, 전날(505만대)보다 100만대 이상 늘어날 것으로 보인다. 수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 47만대가 이동할 것으로 공사는 내다봤다.
김태림 기자 tae@hankyung.com
