사안 중대한 만큼 별도 선고할 가능성 높아

사진=연합뉴스

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 선고 공판이 오는 19일 열린다. 당초 출석 입장을 밝혔으나 나오지 않을 가능성도 언급되고 있다.17일 법원에 따르면 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 오는 19일 오후 3시 서울중앙지법 417호 대법정에서 윤 전 대통령에 대한 내란 우두머리 혐의 1심 선고 공판을 연다. 윤 전 대통령과 함께 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 국군정보사령관, 조지호 전 경찰청장, 김봉식 전 서울경찰청장 등 7명의 피고인도 같은 날 선고를 받는다.당초 윤 전 대통령 측은 출석에 대한 의지를 내비쳤으나 최근 들어 불출석할 수 있다는 우려가 나오고 있다.법조계에서는 윤 전 대통령의 출석 여부가 다른 선고에도 영향을 미칠 수 있다는 의견을 내놓고 있다. 통상 피고인이 다수인 재판의 경우 선고일에 한명이라도 법정에 나오지 않으면 기일 자체를 미루는 경우가 많아서다. 한 사건에 모든 피고인의 혐의가 담기기 때문에 피고인 각각을 별도로 분리하지 않기 때문이다.다만, 사안이 중대한 만큼 이번 선고는 윤 전 대통령이 불출석해도 기일이 미뤄지지 않을 것으로 보인다. 우선 출석한 피고인을 우선 선고하고, 추후 윤 전 대통령에 대한 선고를 진행할 확률이 높다.한편, 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 1월 13일 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 법정 최고형인 사형을 구형했다. 박억수 특검보는 "국회, 선거관리위원회 난입과 언론사 단전·단수 시도 등 헌정사에서 전례를 찾기 어려운 반국가세력에 의한 중대한 헌법파괴 사건"이라며 "윤 전 대통령은 자신의 행위가 헌법 질서와 민주주의에 중대한 침해를 초래했는지에 대해 성찰하지 않았다"며 "가장 큰 피해자는 독재, 권위주의에 맞서 희생으로 이를 지켜낸 국민"이라고 밝혔다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com