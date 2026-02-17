사안 중대한 만큼 별도 선고할 가능성 높아윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 선고 공판이 오는 19일 열린다. 당초 출석 입장을 밝혔으나 나오지 않을 가능성도 언급되고 있다.
17일 법원에 따르면 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 오는 19일 오후 3시 서울중앙지법 417호 대법정에서 윤 전 대통령에 대한 내란 우두머리 혐의 1심 선고 공판을 연다. 윤 전 대통령과 함께 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 국군정보사령관, 조지호 전 경찰청장, 김봉식 전 서울경찰청장 등 7명의 피고인도 같은 날 선고를 받는다.
당초 윤 전 대통령 측은 출석에 대한 의지를 내비쳤으나 최근 들어 불출석할 수 있다는 우려가 나오고 있다.
법조계에서는 윤 전 대통령의 출석 여부가 다른 선고에도 영향을 미칠 수 있다는 의견을 내놓고 있다. 통상 피고인이 다수인 재판의 경우 선고일에 한명이라도 법정에 나오지 않으면 기일 자체를 미루는 경우가 많아서다. 한 사건에 모든 피고인의 혐의가 담기기 때문에 피고인 각각을 별도로 분리하지 않기 때문이다.
다만, 사안이 중대한 만큼 이번 선고는 윤 전 대통령이 불출석해도 기일이 미뤄지지 않을 것으로 보인다. 우선 출석한 피고인을 우선 선고하고, 추후 윤 전 대통령에 대한 선고를 진행할 확률이 높다.
한편, 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 1월 13일 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 법정 최고형인 사형을 구형했다. 박억수 특검보는 "국회, 선거관리위원회 난입과 언론사 단전·단수 시도 등 헌정사에서 전례를 찾기 어려운 반국가세력에 의한 중대한 헌법파괴 사건"이라며 "윤 전 대통령은 자신의 행위가 헌법 질서와 민주주의에 중대한 침해를 초래했는지에 대해 성찰하지 않았다"며 "가장 큰 피해자는 독재, 권위주의에 맞서 희생으로 이를 지켜낸 국민"이라고 밝혔다.
최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
