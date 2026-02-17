미국 달러 대비 원화 환율이 1448.6원으로 개장한 12일 인천 중구 인천국제공항 1터미널에서 시민들이 환전을 하고 있다./2026.2.12 사진=한경 임형택기자

한때 1500원에 육박하며 국내 경제를 압박했던 달러·원 환율이 변곡점을 맞고 있다.지난달 20일 1478.1원까지 치솟았던 환율이 최근 1444.9원대까지 내려앉으면서 시장의 시선은 ‘추가 급등’이 아닌 ‘점진적 하향 안정’으로 옮겨가는 모양새다.17일 IB(투자은행)등 금융권에 따르면 노무라와 미쓰비시(UFJ) 등 해외 IB들은 연말 환율 전망치로 1380~1430원 선을 제시했다.특히 ING는 3분기 중 1375원까지 떨어질 수 있다는 공격적인 전망을 내놨다. 상반기 중 고점을 통과했다는 ‘피크 아웃(정점 통과)’관측에 무게가 실린 결과로 분석된다.환율 하락의 핵심 열쇠는 미 중앙은행(연준, Fed)의 통화정책이다. 연대 금리 인하가 시작되면서 달러 약세 압력이 커질 것이라는 분석이다.여기에 세계국채지수(이하 WGBI)편입에 따른 외국인 자금 유입 기대감도 원화 가치 상승을 뒷받침하는 호재로 꼽힌다.WGBI에 본격 편입될 경우 국내 채권시장으로의 외국인 자금 유입이 확대되면서 원화 수요가 늘어 환율 하락 요인으로 작용할 수 있다.다만 하락 속도는 가파르지 않을 전망이다. 이른바 ‘사나에노믹스’로 불리는 일본의 엔저 용인 기조가 원화에 동반 약세 압력을 가할 수 있는 데다 서학개미들의 해외 주식 투자 확대 등 구조적인 달러 수요가 환율 하단을 단단히 지지하고 있기 때문이다.원화가 펀더멘털 대비 저평가돼 있다는 점에 공감하면서도 급격한 하락보다는 연말로 갈수록 1400원 안팎에서 균형점을 찾아가는 점진적 조정 장세가 나타날 것으로 내다보고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com