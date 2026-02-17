박지원, 장동혁 겨냥하며 '똥 묻은 개' 표현

"다주택자 보호, 부동산 투기 조장 대책"

박지원 더불어민주당 의원이 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "똥 묻은 개가 겨도 묻지 않은 개를 탓하면 국민이 삿대질한다"고 비판했다.박 의원은 16일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "다주택자를 보호하는 것은 부동산 투기 조장 대책으로 절대 안 된다"라고 운을 뗐다.박 의원은 장 대표의 SNS 게시글을 언급하며 이 같은 내용을 게재했다. 장 대표는 ‘불효자는 운다’라는 제목으로 “대통령이 엑스에 올린 글 때문에 노모의 걱정이 크다. ‘이 집을 없애려면 내가 얼른 죽어야지 어휴’(라고 말씀하셨다)”라고 적었다. 장 대표는 주택과 오피스텔 등 부동산 6채를 보유한 것으로 알려졌다.박 의원은 "모친께서 야단치셨나요"라며 "'국민은 한 채도 없는 집을 야당 대표로 명색이 정치한다면서 어떻게 6채나 보유했냐. 빨리 정리해라'고 하셨을 것 같다"고 언급했다. 그러면서 "모친께서 5채에서 사실리도 없고 1채에서 사실 것이니 6채는 입이 열 개라도 이유 불문 다주택"이라고 덧붙였다.또 "대통령은 임기 끝나면 관저를 떠난다"라며 "성남 사저 1채와 당신의 6채를 비교하지 마라. 이재명 대통령의 부동산 정책은 국민의 지지를 받고 있다. 대통령 국정운영 지지도가 증명한다"고 지적했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com