박지원, 장동혁 겨냥하며 '똥 묻은 개' 표현

"다주택자 보호, 부동산 투기 조장 대책"박지원 더불어민주당 의원이 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "똥 묻은 개가 겨도 묻지 않은 개를 탓하면 국민이 삿대질한다"고 비판했다.
박 의원은 16일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "다주택자를 보호하는 것은 부동산 투기 조장 대책으로 절대 안 된다"라고 운을 뗐다.
박 의원은 장 대표의 SNS 게시글을 언급하며 이 같은 내용을 게재했다. 장 대표는 ‘불효자는 운다’라는 제목으로 “대통령이 엑스에 올린 글 때문에 노모의 걱정이 크다. ‘이 집을 없애려면 내가 얼른 죽어야지 어휴’(라고 말씀하셨다)”라고 적었다. 장 대표는 주택과 오피스텔 등 부동산 6채를 보유한 것으로 알려졌다.
박 의원은 "모친께서 야단치셨나요"라며 "'국민은 한 채도 없는 집을 야당 대표로 명색이 정치한다면서 어떻게 6채나 보유했냐. 빨리 정리해라'고 하셨을 것 같다"고 언급했다. 그러면서 "모친께서 5채에서 사실리도 없고 1채에서 사실 것이니 6채는 입이 열 개라도 이유 불문 다주택"이라고 덧붙였다.
또 "대통령은 임기 끝나면 관저를 떠난다"라며 "성남 사저 1채와 당신의 6채를 비교하지 마라. 이재명 대통령의 부동산 정책은 국민의 지지를 받고 있다. 대통령 국정운영 지지도가 증명한다"고 지적했다.
최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지