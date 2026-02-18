코스피가 사상 처음으로 5,500포인트를 돌파 마감한 12일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 167.78p(3.13%) 상승한 5,522.27에 마감했다.(사진=최혁 기자)

코스피가 올해 들어 30% 넘게 오르는 등 국내 증시가 역대급 불장을 이어가면서 시가총액 1조원 이상 상장사의 수도 빠르게 증가하고 있다.18일 한국거래소와 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 설 연휴 전 마지막 거래일인 지난 13일 종가 기준 시가총액 1조원 이상 상장사(우선주 포함)는 365곳으로 집계됐다. 지난해 말까지만 해도 '1조 클럽' 상장사 수가 323곳 수준이었는데 불과 한 달여 만에 42곳(13.0%)이 늘어난 것이다.코스피 '1조 클럽' 상장사가 238곳에서 249곳으로 늘었고, 코스닥에서도 시총 1조원 선을 넘은 상장사가 85곳에서 116곳으로 많아졌다.시가총액이 10조원이 넘는 시총 10조 클럽 반열에 오른 종목도 62개에서 74개로 늘었다.10조 클럽 종목은 대부분(68개)이 유가증권시장 상장사였으나, 코스닥 상장사도 6곳이 포함됐다.정부의 벤처 활성화 정책에 대한 기대감 등에 힘입어 지난달 '천스닥'을 달성한 데 힘입어 레인보우로보틱스(약 13조원)와 삼천당제약(12조5500억원) 등 두 곳이 10조 클럽에 새로 합류했다.유가증권시장에서는 대망의 '시총 1천조원'을 돌파한 삼성전자(1073조원)가 선두에 나선 가운데 SK하이닉스(641조원), 삼성전자우(104조원), 현대차(102조원), LG에너지솔루션(92조원), 삼성바이오로직스(79조원) 등이 뒤를 따르고 있다.유가증권시장 시가총액 1조 클럽 명단 마지막에는 유안타증권과 한국금융지주우가 위치했다.코스피는 지난 13일 5,507.01로 거래를 마감했으며, 이는 작년 말(4,214.17) 대비 30.68% 오른 것이다. 같은 기간 코스닥은 19.52% 상승했다.이는 세계 주요국 증시 가운데 1위와 3위에 해당하는 수준이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com