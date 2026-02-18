서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터 채용 게시판 앞에서 방문객들이 서류를 작성하고 있다. 사진=뉴스1

20대 고용시장이 빠르게 위축되고 있다.18일 국가데이터처 경제활동인구조사 마이크로데이터 등에 따르면 올해 1월 기준 20대 임금근로자는 308만5000명으로 작년 동월 대비 17만9000명 감소했다.특히 상용근로자는 204만2000명으로 17만5000명 감소해 마이크로데이터 집계가 가능한 2014년 이후 최저치를 기록했다.이는 2023년 1월 정점 이후 3년 연속 감소다. 상용근로자는 고용 계약 기간이 1년 이상이거나 계약 기간이 정해지지 않은 임금근로자다.임시·일용직도 104만3000명으로 4000명 줄어 2년째 감소세를 이어갔다.상용직과 임시·일용직이 동시에 줄어든 세대는 20대뿐이다. 20대 초반은 두 유형 모두 감소했고, 20대 후반은 상용직이 줄고 임시·일용직이 늘어 정규직 취업난이 반영됐다.같은 기간 20대 인구는 3.5% 감소했지만 임금근로자(-5.5%)와 상용직(-7.9%) 감소폭은 더 컸다.지난달 '쉬었음' 인구도 44만2000명으로 3년 만에 최대다.일각에서는 팬데믹 세대의 '상흔 효과(Scarring effect)'라는 진단이 나온다. 코로나19 당시 노동시장 진입에 실패한 충격이 해소되지 않고 있다는 것이다.한국직업능력연구원은 최근 보고서에서 20대의 고용 실패 경험은 향후 생애 소득 감소와 장기적인 노동시장 이탈로 이어질 가능성이 높다며, 세대별 맞춤형 대책이 필요하다고 지적했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com