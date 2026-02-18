청와대사진기자단

이재명은 18일 “다주택 보유 자체를 사회악이라 비난할 수는 없다”면서도, “다주택이 돈이 되게 만든 제도 설계와 집행의 책임은 정치에 있다”고 밝혔다.이 대통령은 SNS를 통해 “민주주의는 사실에 기반한 토론과 타협으로 유지된다며, 사실 왜곡과 논점 흐리기, 상대 주장 왜곡·조작을 통한 공격은 비신사적일 뿐 아니라 민주주의를 위협한다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 "자본주의 시장경제 체제에서 개인이 각자의 책임으로 자유를 누리며 법률이 허용하는 방식으로 돈을 버는 상황을 전제로, 법과 제도를 벗어나지 않는 다주택보유 자체를 사회악으로 단정해 비난할 수 없다”고 했다.다만 “다주택 보유가 집값 폭등과 주거 불안을 야기하는 등 주택시장에 부담을 준다면 바람직하지 않다”고 지적했다.이 대통령은 “바람직하지 않은 다주택 보유를 부담이 되도록 만들거나 회피하게 해야 할 정치가 규제·세금·금융 제도 등을 통해 이익이 아니라 손해가 되게 만들 권한을 국민으로부터 위임받았다”고 강조했다.그러면서도 “실제로는 정치인들이 다주택 특혜를 방치할 뿐 아니라 다주택 투기를 부추기거나, 나아가 자신들이 다주택에 따른 초과이익을 노리는 이해충돌까지 감행한다”고 비판했다.이어 “이 경우 사회악을 지목해 비난해야 한다면 나쁜 제도를 활용한 다주택자들이 아니라 나쁜 제도를 만들어 시행한 정치인들이 받아야 한다”는 입장을 밝혔다.이 대통령은 “돈이 되면 부모가 말려도 하고, 손해날 일이면 강권해도 안하는 것이 세상인심”이라며, 양심·도덕을 내세워 집을 사모으지 말라고 해도 다주택에 이익이 있으면 할 것이고 손해라면 권해도 하지 않는다고 주장했다.그는 “정부의 역할은 시장 참여자에게 ‘팔아라·사라’를 도덕적으로 요구하는 것이 아니라, 세제·규제·금융 등 국민이 맡긴 권한으로 사거나 파는 것이 유리한 ‘상황’을 만드는 것”이라며 “팔지 살지는 시장 참여자의 몫”이라고도 했다.그러면서 이 대통령은 “다주택이 다 문제는 아니다”라며 “주택 부족에 따른 사회문제와 무관한 부모가 사는 시골집, 자가용 별장, 소멸 위험 지역의 세컨하우스 등은 누구도 문제 삼지 않으며 정부도 이런 집 팔라고 할 생각 추호도 없다”고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com