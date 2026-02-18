X 계정에 ‘테슬라 코리아’·‘테슬라 AI’ 공식 채용공고 공유

일론 머스크 테슬라 CEO가 자신의 X계정에 올린 구인 공고. 사진=X 화면 갈무리

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 한국 반도체 개발자를 채용한다는 글을 직접 올리며 지원을 독려했다.머스크는 16일(현지시간) 자신의 X(엑스·옛 트위터) 계정에 태극기 이모티콘과 함께 “만약 당신이 한국에서 거주하며, 반도체 설계·제조·소프트웨어 분야에서 일하고 싶다면 테슬라에 합류하라”는 글을 올렸다.그러면서 앞서 테슬라 코리아와 테슬라 AI 공식 계정에서 올린 채용공고를 공유했다.테슬라 코리아는 15일 “Tesla에서 세계 최고 수준의 대량 생산 AI 칩 개발에 함께할 인재를 찾습니다. 해당 프로젝트는 향후 세계에서 가장 높은 생산량을 기록할 AI 칩 아키텍처 개발을 목표로 합니다”라면서 AI(인공지능) 칩 설계 엔지니어 채용공고를 냈다.지원자는 ‘본인이 해결했던 가장 어려운 기술적 문제 3가지’ 등을 적어 이메일로 지원하면 된다. 같은 공고는 테슬라 AI 계정에도 영문으로 게시됐다.그동안 테슬라가 이처럼 한국 반도체 인력을 특정해 채용공고를 낸 적은 없었다.테슬라는 반도체 펩으로 진출하기 위한 작업에 착수한 것으로 알려졌다. 지난해에는 삼성전자와 165억 달러(약 24조원) 규모의 A16 칩 위탁생산 계약을 체결했다.일론 머스크는 직접 삼성의 텍사스 테일러 공장에 개인 사무실을 마련하는 등 현장에 머물며 생산 전 과정에 관여하겠다고 밝힌 바 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com