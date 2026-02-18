서울 시내의 한 정형외과 모습./2024.11.26 사진=한경 임형택기자

앞으로 도수치료 등 과잉 이용 우려가 컸던 비급여 항목들이 건강보험 체계 내 ‘관리급여’로 편입돼 엄격한 관리를 받게 된다.18일 보건복지부는 과잉 이용 우려가 있는 비급여 항목을 건강보험 틀 안에서 관리하기 위한 ‘국민건강보험법 시행령’ 일부개정령안이 공포 즉시 시행됐다고 밝혔다.이번 개정령의 핵심은 비급여 항목 중 적정한 관리가 필요한 항목들을 선별 급여의 한 유형인 관리급여로 편입시킨다는 점이다.기존에는 병원마다 제각각이었던 비급여 항목의 가격과 진료 기준을 정부가 직접 설정하게 된다.관리급여로 지정된 항목에는 정부가 가격을 설정하고 본인부담률을 95%로 적용한다. 또한 진료 기준을 마련해 의료 이용의 적정성을 관리함으로 무분별한 이용을 억제하겠다는 방침이다.그 동안 가격과 이용 기준이 명확하지 않아 과잉 진료 논란이 제기됐던 비급여 항목을 제도권 안으로 들여와 통제하겠다는 의미다.고형우 필수의료지원관은 “앞으로 도수치료 등 관리급여 대상으로 선정된 항목에 대해 수가 및 급여기준을 마련하는 등 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com