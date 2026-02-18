서울 시내 한 은행의 대출 창구가 한산한 모습이다. 사진=연합뉴스

은행권 신용대출 금리가 1년 2개월 만에 4%를 넘어섰다. 시장금리 상승 영향으로 신용대출과 주택담보대출(이하 주담대) 금리가 동반 상승하는 모습이다.18일 금융권에 따르면 지난 13일 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리은행)의 신용대출 금리는 연 4.01~5.38%로 집계됐다. 4%를 넘어선 것은 지난 2024년 12월 이후 처음이다.신용대출 하단·상단 금리는 지난달 16일과 비교하면 하단 금리는 0.25%포인트 상단 금리는 0.15%포인트 각각 상승했다.이는 대출 금리의 기준이 되는 은행채 1년물 금리가 같은 기간 2.785%에서 2.943%로 0.158%포인트 상승한 영향이 컸던 것으로 풀이된다.주택담보대출(주담대)금리 상황도 비슷한다. 혼합형(고정) 금리는 4.36~6.437%로 한 달 새 하단이 0.23%포인트 상승했다.주담대 변동금리도 3.83~5.731%를 기록했다. 수치상 하단은 3%대지만 신한은행의 서울시 모범 납세자 금리 감면 혜택(0.5%포인트)을 제외하면 사실상 4%를 넘어선 것이다.금리 인상과 정부의 강력한 대출 규제가 맞물리면서 가계대출 잔액은 3개월 연속 감소세를 이어가고 있다.지난 12일 기준 5대 은행의 가계대출 잔액은 765조 2543억원으로 지난 1월 말보다 약 5588억원 줄었다.작년 12월부터 시작된 감소 흐름이 올해 2월까지 지속 되고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com