18일 산업통상부에 따르면 김정관 산업부 장관은 체코 정부의 초청으로 지난 16일(현지 시간) 프라하를 방문해 안드레이 바비시 신임 총리와 카렐 하블리첵 산업통상부 장관을 면담했다.
김 장관은 지난해 12월 취임한 바비시 총리에게 이재명 대통령의 취임 축하와 안부를 전하고 친서를 전달했다.
김 장관은 "두코바니 원전을 성공적으로 건설할 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라며 "앞으로도 양국 간 협력체계를 더욱 공고히 해 두코바니에 이어 테믈린에서도 한국과 협력할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
또 김정관 장관과 하블리첵 장관은 두코바니 신규 원전 건설 프로젝트 이행을 점검하고 원활한 사업추진과 지원방안을 논의하기 위한 장관급 협의체를 구축하기로 합의했다. 양측은 같은 날 1차 회의도 개최했다.
협의체는 매년 서너 차례 영상 또는 대면으로 진행되고, 프로젝트 발주사인 이디유투(EDUⅡ) 사장과 공급사인 한국수력원자력 사장도 참여하게 된다. 두코바니 원전 건설 사업은 한수원이 체코 두코바니 지역에 1000㎿(메가와트)급 한국형 원전 APR1000 2기를 공급하는 것으로, 총 사업비는 약 4070억코루나(약 26조원) 규모다.
전임 체코 정부는 추가로 계획 중인 테믈린 원전 2기 건설 사업도 한수원과 먼저 협상하기로 한 바 있다.
아울러 양국 산업부 장관이 임석한 가운데 두산에너빌리티와 두산스코다파워 간 터빈 공급 계약 등 우리 기업과 체코 기업 간 2건의 하도급 계약 서명식도 진행됐다.
김 장관은 귀국길에서 "체코 두코바니 신규 원전 사업은 단순한 인프라 프로젝트를 넘어 향후 수십 년간 양국 정부 간, 기업 간 강력한 연대와 협력의 상징이자 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전에 이어 우리나라 원전 건설의 경쟁력을 다시 한번 세계에 입증할 계기가 될 것"이라며 정부 차원의 적극적 관심과 지원 의지를 밝혔다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
