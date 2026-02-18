홈 한경BUSINESS [속보] 내란특검, '징역 7년' 이상민 1심 판결에 항소 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602189782b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.18 19:01 수정2026.02.18 19:01 강홍민 기자 사진공동취재단내란특검, '징역 7년' 이상민 1심 판결에 항소강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 정동영 "9·19 군사합의 일부 복원 추진"···野 "北 비위 맞추기용" 나경원, 李대통령 겨냥 "본질 외면한 채 구구한 변명으로 일관" “단종 열풍” 李대통령 영화 관람 문화 행보 일본, 올해 1월 무역수지 11조원 적자…‘트럼프 관세’도 한 몫 “버티기 끝?” 묻지도 따지지도 않던 임대대출 만기 연장 사라지나