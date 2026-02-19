서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 2025.10.16/뉴스1

지난해 서울지역에서 아파트와 연립 등 집합건물을 생애 처음으로 사들인 매수자 가운데 30대 비중이 절반에 육박하며 역대 최대치를 기록했다.강력한 대출 규제 속에서도 정책 금융을 활용한 ‘내 집 마련’ 수요가 30대를 중심으로 집중된 결과로 분석된다.19일 대법원 등기정보광장에 따르면 지난해 서울 집합건물 생애최초 매수자 6만1161건 중 30대는 3만482건으로 집계됐다.이는 전체의 49.84%에 달하는 수치로 2024년(45.98%)보다 약 4%포인트 상승한 것이다. 대법원이 관련 통계를 공개하기 시작한 2010년 이후 가장 높은 비중이다.30대 매수 비중은 금리 인상기였던 2022년 36.66%까지 떨어졌으나 2023년 42.93% 증가한 뒤 3년 연속 증가세를 보이고 있다.반면 같은 기간 40대(22.67%)와 50대(9.89%)등 다른 연령대의 비중은 전년 대비 일제히 하락하며 대조적인 모습을 보였다.이 같은 현상은 정부의 강력한 가계부채 관리 대책 속에서도 신혼부부 전용 자금이나 신생아 특례 디딤돌 대출 등 정책적 지원이 30대에 집중됐기 떄문으로 분석된다.일반 대출 문턱은 높아졌지만 실수요자인 30대에게는 상대적으로 문이 열려있던 것으로 보인다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com