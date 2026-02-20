지난해 항공교통량, 전년 대비 6.8% 증가해 101만3830대

지난해 대한항공 전세기가 인천국제공항 2터미널에서 이륙하고 있다 / 한경DB

지난해 국내 하늘길을 이용한 항공기가 사상 처음으로 100만대를 넘어섰다. 글로벌 항공수요는 계속 성장해 물류·관광 산업에 활력을 더할 전망이다.19일 국토교통부가 지난해 국내·국제선 항로 항공교통량이 전년 대비 6.8% 증가해 101만3830대로 집계됐다고 밝혔다. 연간 항공교통량은 운송용 항공과 비운송용 항공 모두 포함한다. 이를 100만대 돌파한 것은 이번이 처음이다.평균 2778대의 항공기가 매일 국내 하늘을 오간 셈이다. 코로나19 팬데믹 이전 2019년 84만2041대(하루에 2307대)로 최고치를 기록했다. 이때보다 약 20.4% 많은 수치다.국제선 교통량의 확대가 ‘100만대 돌파’의 핵심 원인이라는 분석이 따른다. 지난해 국제선 교통량은 78만8천531대였다. 하루에 2160대로 전년 대비 9.4% 증가한 수치다. 이 중 동남아·남중국 노선이 전체 국제선 약 52%를 차지해 중·단거리 국제노선 수요가 크게 증가한 것으로 풀이된다.국제선 교통량 중 국내 공항에 내리지 않고 영공을 지나가는 ‘통과비행’은 22만6993건으로 전년 대비 21% 증가했다. 한국이 동북아 핵심 항공 허브로 전략적 중요성이 더욱 강화되고 있다는 해석이다.국내 주요 공항별로 인천공항이 일 평균 1193대로 전년 대비 2.8% 증가했다. 가장 많은 교통량이다. 제주공항이 487대(0.4%↓), 김포공항이 390대(0.2%↓)로 뒤를 이었다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com