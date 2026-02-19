사진=연합뉴스

뉴욕증시에서 주요 지수가 오른 채로 마감했다. 다만 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 금리 인상 가능성이 언급되어 장중 급락하기도 했다.18일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 129.47포인트(0.26%) 상승한 49662.66에 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 38.09포인트(0.56%) 오른 6881.31에, 나스닥종합지수는 175.25포인트 증가해 22753.63에 마감했다.최근 약세 흐름이 보이면서 저가에 매수하려는 심리가 장 초반에 강하게 유입됐다. 다스낙 지수는 지난주까지 5주 연속 하락했다. 투자자들은 약세장이 지속되는 모습에 저가 매수에 나섰다. S&P500 지수는 개장 후 1시간여 만에 50포인트 넘게 올랐다.엔비디아와 메타플랫폼스가 협력 관계를 확대한다는 소식은 투자 심리를 자극했다. 메타가 엔비디아의 최신형 GPU 수백만 개를 구입 계약 소식 이후 엔비디아의 주가가 1% 이상 올랐다.미국 중앙은행(Fed·연준)의 FOMC 의사록이 공개되면서 상승세가 꺾였다. 연준은 18일(현지 시간) 홈페이지에 지난달 27~28일 진행된 FOMC 정례회의 회의록을 공개했다. 의사록에서 일부(several) 위원이 인플레이션이 목표치보다 높게 유지될 경우 연방기금금리 목표 범위를 올리는 것이 적절할 수 있다고 언급한 것으로 밝혀졌다. 당장 금리를 올리자는 의미는 아니다. 다만 상황에 따라 금리를 인상할 수 있다는 가능성이 제기된 것이 시장에 부담이 됐다.이후 투자자들의 경계심리가 강해졌다. S&P500 지수는 FOMC 의사록이 나온 지 1시간여 만에 30포인트 넘게 줄었다.연준은 지난해 9월 이후 3차례 연속 기준 금리를 0.25%p씩 내렸다. 지난달에는 기준금리를 3.5~3.75% 구간으로 동결했다. 당시 투표권을 가진 FOMC 위원 12명 중 10명이 동결에 동의했다. 제롬 파월 의장도 10명 중 한 명으로 동결에 동의했다. 스티브 마이런·크리스토퍼 월러는 0.25%p 인하를 주장했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com