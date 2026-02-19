새동초·중 개교 확정... ‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’ 관심

3040세대의 주거지 선택기준이 확고해지고 있다. 실거주와 자녀 교육에 크게 중점을 두면서, 초품아 단지의 가치가 해를 거듭할수록 높아지고 있다. 자녀의 안전 통학이 보장되는 것은 물론, 학교 주변으로 유해 시설이 들어설 수 없어 쾌적한 주거 환경까지 누릴 수 있는 것이 인기 요인으로 풀이된다.이러한 ‘초품아’ 선호 현상은 수도권 분양 시장에서 뚜렷하게 나타난다. 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난해 수도권(서울 제외)에서 가장 높은 청약경쟁률을 기록한 단지인 경기 성남시 분당구 소재의 ‘더샵 분당 티에르원’은 단지 바로 앞 성남 신기초등학교가 위치한 학세권 입지가 주목받으며 큰 인기를 끌었다. 단지는 일반공급 47가구 모집에 1순위 청약자 4,721명이 몰리며, 1순위 평균 100.45대 1이라는 기록적인 경쟁률을 달성했다.입주 후 가격상승세도 가파르다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 인천 서구 원당동에 위치한 검단신도시 우미린 더시그니처(2022년 입주)의 전용 84㎡는 올해 1월 8억 1,000만원에 매매됐다. 분양가 4억 1,680만원 대비 2배 가까이 상승했다. 단지 인근에 인천한별 초등학교가 위치해 있어 학부모 수요자들의 선호도가 높은 초품아 입지를 지닌 것이 특징이다.수원 영통구의 대표 초품아 단지인 자연앤힐스테이트(2012년 입주)도 신풍초등학교와 맞닿은 입지적 강점으로 준공 10년이 넘은 단지임에도 불구하고, 올해 1월 18억 9,000만 원에 거래되며 신고가를 경신했다.이처럼 단지 앞 학교가 아파트의 가치를 결정하는 핵심 키워드로 급부상하는 가운데, 우미건설이 경기도 화성시 남양뉴타운 B-16BL에 공급하는 ‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’가 학부모 수요자들의 비상한 관심을 받고 있다.단지의 가장 큰 강점은 단지 바로 앞에 위치한 ‘새동초등학교’와 ‘새동중학교’가 오는 2026년 3월 개교를 확정 지었다는 점이다. 이를 바탕으로 입주와 동시에 자녀의 안전한 통학여건이 보장되는 초품아 입지를 지닐 예정이다. 여기에 초등학교와 중학교가 나란히 붙어 있는 ‘더블 학세권’ 입지로 9년간 안정적인 교육 환경을 누릴 수 있다.남양뉴타운 내에서도 독보적인 교육 인프라를 갖췄다. 단지 인근에는 화성시립 남양도서관이 위치해 있으며, 남양뉴타운 내 조성된 학원가 이용도 편리해 학교 수업 후 방과 후 학습까지 원스톱으로 해결할 수 있다.편리한 교통여건도 강점으로 꼽힌다. 서화성~홍성 구간이 개통된 서해선 화성시청역이 가까이 있고, 서해선(2026년 12월 개통예정) 원시~서화성 구간과 노선을 공유하는 신안산선(2028년 12월 개통예정)도 예정돼 있어 향후 대곡, 김포공항, 시흥시청 및 여의도 등 서울 주요 업무지구 접근성이 개선될 전망이다. 또한, 올 초 예비타당성조사를 통과한 ‘서해선 KTX 연결’ 사업이 마무리되면 홍성에서 서울 용산까지 45분이면 오가게 된다.단지는 남향 위주 단지배치는 물론 넉넉한 동간거리 확보를 통해 주거 쾌적성을 높였고, 다양한 테마의 조경설계도 적용할 방침이다. 지상에 차 없는 단지로 조성하고 세대당 주차대수를 1.33대 확보해 편의성도 극대화했다.한편, ‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’는 지하 2층~지상 24층, 6개 동, 전용면적 84㎡ 총 556가구 규모로 조성된다. 견본주택은 경기도 안산시 단원구 고잔동에 위치해 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com