마크 저커버그 메타플랫폼스 CEO 사진=연합뉴스

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 청소년의 사회관계망서비스(이하 SNS) 중독 유해성을 가리는 법정 증언대에 섰다.이번 재판은 전 세계적으로 쏟아지는 수천 건의 SNS 유해성 소송 향배를 결정지을 ‘선도 재판(Bellwether)’으로 글로벌 테크기업들의 운명이 걸렸다는 평가가 나온다.18일(현지시간) 저커버그 CEO는 미국 로스앤젤레스 소재 캘리포니아주 1심 법원에 출석했다고 AP, AFP 통신이 보도했다.이번 소송은 10년 넘게 SNS에 중독돼 우울증과 신체장애를 겪었다고 주장하는 20대 여성 케일리 G.M이 메타와 구글을 상대로 제시한 것이다.재판의 핵심 쟁점은 플랫폼 기업들이 이윤을 위해 의도적으로 청소년들을 중독시키도록 알고리즘을 설계했는지 여부다.원고 측 마크 레니어 변호사는 “(이용자가) 중독되는 것이 이윤이 남기 때문에 이는 우연히 한 것이 아니라 설계한 것”이라고 배심원단에 설득했다.특히 이날 재판에서는 메타의 내부 기밀 보고서인 ‘프로젝트 MYST(메타와 청소년 사회정서 동향)’가 공개돼 파장이 일었다.해당 보고서에는 청소년 1000명과 그 부모를 대상으로 조사를 벌여 ‘부모의 통제 노력이 자녀의 SNS 중독 방지에 별다른 효과가 없다’는 연구결과가 담긴 것으로 알려졌다.이는 그간 부모 통제 기능을 강화했다며 책임을 회피해온 메타의 입장과 정면으로 배치되는 대목이다.반면 메타 측은 청소년의 정서적 문제는 SNS가 아닌 ‘가정 환경’ 탓이라는 논리를 펼쳤다. 메타는 원고 케일리가 이혼 가정에서 자라며 학대와 괴롭힘을 당했다는 사생활 영역을 공격하며 SNS는 근본적인 원인이 아니라고 맞섰다.한편 스냅챗과 틱톡도 원래 이번 소송의 피고였으나 재판 개시 전 원고 측과 합의했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com