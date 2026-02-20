슈마커, ‘캐치! 티니핑’ 협업 2026 봄 키즈 컬렉션 사전판매 10분 만에 완판

에스엠케이티앤아이(대표 안영환)가 전개하는 슈즈 멀티숍 슈마커(SHOEMARKER)는 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’과 협업하여 선보인 2026 봄 키즈 슈즈 컬렉션이 지난 20일 공식 온라인몰 사전판매 시작 10분 만에 준비된 물량을 모두 소진했다고 밝혔다.이번 봄 시즌 컬렉션은 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 시즌 6의 세계관을 고스란히 담아내어 아이들의 동심을 공략했다. 이번 시즌의 상징인 레전드핑(다이아나핑, 이클립스핑)을 필두로 하츄핑, 아름핑, 사뿐핑 등 사랑받는 캐릭터들이 디자인의 중심을 이룬다. 각 캐릭터의 개성을 살린 섬세한 디자인은 단순한 신발을 넘어 아이들에게 소장 가치 높은 아이템으로 다가갈 수 있도록 기획되었으며, 활동량이 많은 아이들의 일상적인 착용 환경까지 고려해 제작되었다.이번 시즌 메인 제품은 LED메리제인 운동화다. 프린세스 무드를 강조한 자체 개발 LED 아웃솔을 적용해 시각적인 즐거움을 더했으며 쉬머한 질감의 PU소재와 글리터 효과가 더해진 메쉬 소재를 믹스해 화사한 분위기를 연출했다. 발등 스트랩에는 각 티니핑 캐릭터 장식과 영문 네임 프린팅을 적용해 콜라보 컨셉을 강조했으며, 토와 힐 부분에는 캐릭터별 심볼 장식을 더해 디테일 완성도를 높였다. 슈즈 전체를 감싸는 스트링 구조를 적용해 안정적인 착화감을 제공하며, 데일리 슈즈로 활용도가 높다.함께 선보이는 LED 벨크로 운동화는 사계절 착용이 가능한 키즈 스니커즈로 높은 활용도가 강점인 제품이다. 글리터 소재와 홀로그램 디테일이 어우러져 캐치! 티니핑 특유의 판타지 무드를 완성했으며 아웃솔의 패턴으로 디테일을 높였다. 통기성이 우수한 메쉬 내피를 적용해 쾌적한 착화감을 제공하며, 논슬립 아웃솔로 안정성도 강화했다.플랫슈즈 라인업도 함께 구성됐다. LED 진주 플랫은 발등에 적용된 LED 캐릭터 장식이 걸을 때마다 은은하게 반짝이며, 동시에 각도에 따라 빛나는 비즈 장식과 부드러운 컬러감이 어우러져 봄과 여름 시즌에 잘 어울린다. 사선으로 설계된 진주 스트랩은 벨크로 구조를 더해 착·탈이 간편하며, 아웃솔 바닥 패턴과 힐쿠션을 적용해 안정적인 보행을 돕는다.마지막 LED 보석 플랫은 반짝이는 그라데이션 글리터 어퍼와 주얼 장식, 리본 디테일이 어우러진 프린세스 무드의 슈즈다. LED 아웃솔을 적용해 걸을 때마다 화려한 연출이 가능하며 발등 주얼 스트랩과 벨크로 구조로 간편하게 신고 벗을 수 있다. 또한 뒤꿈치 까짐 방지 패드를 적용해 편안한 착화감을 제공한다.슈마커 관계자는 “캐치! 티니핑 협업 슈즈는 지난 시즌에 이어 이번 봄 시즌까지 사전판매 완판을 기록하며 슈마커 키즈 슈즈 라인의 대표 협업 사례로 자리잡고 있고 처음으로 진행한 체험단 모집은 2천명이 넘는 고객분들이 참여해 높은 관심을 실감할 수 있었다”고 말했다. 이어 “많은 아이들이 저희 신발을 신고 어린이집 등원부터 특별한 날의 추억까지 함께 했으면 좋겠다”며 “앞으로도 아이와 부모 모두가 만족할 수 있는 차별화된 키즈 슈즈 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.한편, 슈마커와 캐치! 티니핑이 함께한 2026 봄 키즈 슈즈 컬렉션은 오는 26일 오전 10시, 슈마커 공식 온라인몰과 전국 오프라인 스토어를 통해 공식 런칭된다. 공식 런칭과 함께 오프라인 단독 사은품 행사도 진행될 예정으로 자세한 내용은 슈마커 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com