플라이크은평 유닛 모습

오피스가 단순한 업무 공간 이상의 의미를 갖게 되면서, 공간 선택의 기준도 달라지고 있다. 공간이 업무 효율과 성과에 직접적인 영향을 미친다는 인식이 확산되면서, 근무 환경의 질이 업무공간 선택에 주요 판단 요소로 부상한 것이다. 오피스의 용도가 점차 '일하는 장소'에서 '일의 방식을 지원하는 환경'으로 확장되는 흐름이다.올해 1월 30일 입주를 시작한 랜드마크 복합단지 ‘플라이크 은평’은 이러한 변화에 맞춰 설계 단계부터 업무 효율과 공간 활용을 함께 고려했다. 지하 4층~지상 20층, 연면적 약 7만 5,000㎡ 규모로 조성된 이 단지는 프리미엄 오피스 447실과 섹션 오피스 190실 등 총 637실의 업무시설을 중심으로 구성된다. 소규모 기업부터 스타트업, 투자 목적 수요까지 폭넓은 니즈를 반영했다.전 오피스 유닛에는 발코니를 두어 실사용 면적을 확대했고, 최대 3.8m 높은 층고로 쾌적한 근무 환경을 구현했다. 일부 호실에서는 북한산과 서오릉을 조망할 수 있어 업무 중에도 자연을 접할 수 있다. 삼성 비스포크 가전(냉장고, 에어드레서 등)을 기본 제공하며, 다용도 누다락 공간을 마련해 휴식이나 상품 전시 공간 등으로 활용할 수 있도록 했다. 단순 사무 공간을 넘어 업무 방식에 맞춰 공간을 활용할 수 있다는 점이 특징이다.공용부 설계에서도 차별화를 시도했다. 시공사 현대엔지니어링은 고급 내·외장 자재를 적용하고, 화장실과 로비 등 모든 공용 공간의 마감 수준을 높였다. 또한 구조·설비 등 보이지 않는 부분까지 세심한 품질 관리를 통해 전체적인 완성도를 높였다. 1층 로비는 높이 4.0m, 2층은 천창 설계로 개방감을 더했으며, 업무 공간은 최대 4.2m 층고를 적용해 쾌적함을 유지한다.플라이크 은평의 가장 큰 차별점은 지상 3층 전체를 오피스라운지로 구성한 점이다. 통상 지하에 배치돼 활용도가 낮았던 커뮤니티 시설을 지상으로 끌어올려, 자연 채광과 환기가 가능한 쾌적한 환경을 조성했다. 약 2,679㎡ 규모의 공간에 피트니스, 프라이빗 회의실, 라운지 등 총 15개 시설을 구성해 변화하는 오피스 트렌드에 맞춘 다양한 미팅 공간과 뉴미디어 활용 환경, 입주 기업 임직원을 위한 웰니스 공간을 함께 제공한다.회의와 콘텐츠 제작, 운동과 휴식이 하나의 동선으로 이어지며, 이는 업무 효율과 근무 만족도를 동시에 끌어올리는 요소로 작용한다. 호텔 수준의 인테리어를 적용해 외부 방문객 응대나 중요 미팅 시에도 입주사의 이미지를 효과적으로 뒷받침할 수 있다.입지 경쟁력도 강점이다. 3호선 구파발역 초역세권에 자리해 이용이 편리하며, 통일로와 외곽순환도로 진입도 수월해 여의도·상암DMC 등 주요 업무지구로의 이동이 원활하다. 인근 연신내역 GTX-A 노선이 전 구간 개통되면 강남 삼성역까지 10분대 이동이 가능해진다. 도보권에는 롯데몰, 은평성모병원 등 생활 인프라와 북한산·진관근린공원 등 자연환경이 인접해 쾌적한 업무 환경을 갖췄다.플라이크 은평은 업무시설과 상업시설, 숙박시설이 유기적으로 결합되는 복합 구조를 통해 업무 집중도와 일상 편의성을 동시에 확보했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com