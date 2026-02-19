서울 시내에 설치된 4대 은행 현금자동입출금기(ATM) 2025.11.23 사진=연합뉴스

삼성전자와 SK하이닉스가 주도한 코스피 반등세가 이어지고 있는 가운데 시장의 시선은 반도체 이후를 이끌 ‘다음 주자’로 쏠리고 있다.국내 주요 증권사 리서치센터장들은 반도체 조정 시 가장 유망한 대안으로 ‘은행주’를 지목했다.19일 뉴스1이 국내 11개 증권사 리서치 센터장을 대상으로 반도체 조정 시 대안 업종을 설문한 결과 가장 많은 4명의 센터장이 은행을 추천 업종으로 꼽았다.정부의 기업밸류업 프로그램 가동과 배당소득 분리과세 등 주주환원 강화 정책이 은행주의 저평가 매력을 부각하고 있다고 분석했다.유종우 한국투자증권 리서치센터장은 “은행주는 밸류에이션 정상화 구간에 진입했다”며 “금리 변동성 확대 국면에서도 실적 가시성이 높다”고 진단했다.이진우 메리츠증권 리서치센터장 역시 “자사주 소각과 고배당 등 주주환원 테마는 반도체 성장 스토리가 둔화될 때 훌륭한 대안이 될 것”이라고 덧붙였다.구조적인 수요가 확대가 기대되는 ‘방산’과 ‘원전’도 주요 대안으로 거론됐다. 글로벌 안보 지형 변화와 국방비 증액 기조, 전력 수요 폭증이 해당 섹터의 수주 잔고를 견인하고 있기 때문이다.이 밖에도 반도체 호황에 따른 낙수효과가 기대되는 유통·호텔 업종과 중국의 공급 과잉 해소 수혜를 입을 에너지·디스플레이 업종 등이 후보군에 올랐다.다만 전문가들은 업종별 순환매 장세 속에서도 ‘실적의 확실성’을 최우선 기준으로 삼아야 한다고 조언했다. 인공지능(AI) 관련 수익성 논란이나 재무 건전성 이슈가 불거질 경우 투자 심리가 급격히 냉각될 수 있기 때문이다.박희찬 미래에셋증권 리서치센터장은 “전력기기, 원전, 증권업처럼 실적 성장 가시성이 높고 불확실성이 낮은 섹터에 주목할 필요가 있다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com