코스피가 사상 처음으로 5,500포인트를 돌파 마감한 12일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 종가가 표시되고 있다. 사진=한국경제신문

코스피가 7,900선에 육박할 수 있다는 시나리오가 제기됐다. 반도체 업종의 기록적인 이익 성장과 풍부한 유동성에 힘입어 사상 최고치 경신을 이어갈 것이라는 전망이다.19일 하나증권은 2026년 코스피 순이익 전망치를 최근 457조원까지 상향 조정했다. 이 가운데 96%가 반도체 업종의 이익 추정치였다.하나증권은 내년까지 코스피 내 반도체 순이익 비중이 55~56%로 역대 최고치를 기록할 것으로 내다봤다.이재만 하나증권 애널리스트는 “반도체의 12개월 예상 순이익에 과거 이익 증가기 평균 PER(주가수익비율)인 12.1배를 적용하고, 비 반도체 업종의 리레이팅을 가정할 경우 코스피 고점은 7,870포인트까지 상승할 수 있다”고 분석했다.글로벌 유동성과 100조원을 상회하는 국내 고객 예탁금 등 우호적인 수급 환경도 밸류에이션 상향을 뒷받침하고 있다는 게 그의 설명이다.다른 증권사들도 국내 증시가 반도체를 필두로 견조한 상승 경로를 이어갈 것으로 보고 있다.이성훈 키움증권 애널리스트는 “3월 주주총회를 앞두고 상장사들의 주주환원 확대 압력과 상법 개정안 통과 가능성 등 정책 모멘텀이 증시 상방 압력을 높일 것”이라며 “반도체를 코어(중심)로 구축하되 금융주와 전력기기, 방산주 등 실적 모멘텀이 확실한 업종에 주목해야 한다”고 진단했다.대신증권은 “글로벌 AI 테마 내에서 하드웨어와 소프트웨어 간 차별화 장세가 뚜렷해지고 있다”며 “반도체의 강력한 주도력 속에 내수주와 금융주로 순환매가 이어지며 코스피의 상승 분위기를 지지할 것”이라고 언급했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com