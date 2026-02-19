삼성전자 서초사옥. 사진=임형택 한국경제신문 기자

삼성전자의 지난해 직원 평균 보수(연봉)가 전년 대비 20% 가까이 증가해 1억5000만원을 넘어설 수 있다는 추정이 나왔다.기업분석전문 한국CXO연구소는 최근 제출된 감사보고서를 토대로 조사한 '2025년 삼성전자 직원 평균 보수 분석 및 인건비 변동, 월별 국민연금 가입자 현황' 결과를 19일 공개했다.평균 연봉 산정 대상은 등기임원을 제외한 미등기임원과 부장급 이하 일반 직원이며, 고용 인원은 국민연금 가입자 수를 기준으로 분석했다.조사 결과 지난해 직원 1인당 평균 연봉은 1억5300만~1억5800만원 수준으로 추정됐다.이번 감사보고서를 통해 파악된 삼성전자의 2025년도 직원 보수(급여+퇴직급여) 총액은 19조7963억원이었다.통상적으로 해당 항목이 이후 사업보고서에 공시된 임직원 연간 급여총액과 거의 같았던 점을 고려해 조만간 사업보고서에 공시될 임직원 급여총액을 산출하면 19조4000억원~19조9300억원이 될 것으로 CXO연구소는 내다봤다.여기에 지난해 삼성전자 직원 수를 12만5300명~12만7100명으로 보고 작년 평균 급여액을 산출했다고 설명했다.작년 평균 연봉이 1억5500만원이라면 2024년 평균 연봉 1억3000만원보다 2500만원(19.2%) 증가해 역대 삼성전자 최고 수준이 된다고 CXO연구소는 전했다.지난해 별도 기준 삼성전자 매출은 238조430억원이었고, 급여 및 퇴직급여에 복리후생비 3조7912억원을 포함한 인건비는 총 23조5875억원이었다.이에 따른 매출 대비 인건비 비율(인건비율)은 9.9%로, 전년 9.4%보다 0.5%포인트 높아졌다.이는 2023년 10.6%에 이어 2번째로 높은 수준이다.지난해 말 삼성전자의 국민연금 가입자 수는 12만4996명으로 1년 전(12만5593명)보다 597명, 0.5% 감소했다.국민연금 가입자 수가 직원 수와 일치하진 않지만, 2024년 말에는 1년 전 대비 5000명 가까이 증가한 것과 비교하면 신규 채용이 상대적으로 감소한 것으로 보인다고 CXO연구소는 풀이했다.오일선 한국CXO연구소 소장은 "인공지능(AI)이 빠르게 발전하면서 전세계적으로 일부 테크(Tech) 기업에서 실적이 좋아도 고용을 줄이는 'AI시대 고용 역습' 현상을 보이기도 했다"며 "삼성전자를 비롯한 주요 대기업들은 올해 영업이익 등 실적은 크게 개선될 가능성이 높지만, AI도입과 경영 효율성 등의 이유로 고용 증가 속도는 예상보다 더딜 수 있다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com