LG전자 베스트샵 송도본점, 오픈 11주년 기념 ‘그랜드 세일’ 행사 진행

프리미엄 가전매장 LG전자 베스트샵 송도본점이 오픈 11주년을 맞아 인천 및 송도 지역 고객들을 위한 대규모 ‘그랜드 세일’ 행사를 진행 중이다. 행사는 3월 3일까지 이어질 예정이다.이번 행사는 단순한 가격 할인을 넘어 신규 입주 고객과 지역 주민들을 위한 맞춤형 가전 솔루션을 제안하며 송도 지역 가전 거점으로서의 입지를 공고히 하고자 기획되었다.먼저 인천 및 인근 지역 신규 입주 아파트 단지를 대상으로 한 공동구매 지정점 혜택을 강화했다. 이번 행사 대상 신규 입주 단지는 '영종오션파크 모아엘가 그랑데'와 '운서역대라수 어썸에듀'로 입주가전 공동구매 특별혜택을 제공한다.또한 송도 지역 내 ‘우리동네 VIP 아파트’ 행사로 송도더샵센트럴시티, 베르디움더퍼스트, 송도더샵퍼스트월드, 더샵송도마리나베이, 랜드마크시티 센트럴더샵, 송도더샵그린스퀘어, e편한세상 송도, 송도 에듀포레푸르지오, 호반써밋 송도, 송도더샵마스터뷰 22BL 등 인근 주요 단지 입주민들에게도 가전 공동구매 상담을 제공한다.전문적인 가전관리와 함께 초기 비용 부담을 최소화한 ‘가전 구독 서비스’도 실시한다. 가전 구독은 목돈을 들이지 않고 월 구독료를 지불하며 최신 가전을 사용하는 방식으로, 전문가의 정기적인 관리(케어) 서비스가 포함되어 실속형 소비자에게 인기를 끌고 있다. 세탁기, 냉장고 등 대형 가전부터 최근 수요가 급증한 로봇청소기와 스타일러까지 구독 모델로 만나볼 수 있다.이외에도 행사 기간 중에는 사은품 및 멤버십 포인트, 다품목 동시 구매혜택 등 다양한 가전 혜택들이 제공될 예정이다.LG전자 베스트샵 송도본점 관계자는 “지난 11년간 송도 시민들이 보내준 성원에 보답하기 위해 더 특별한 가전 행사를 기획했다”며 “단순히 물건을 파는 매장이 아니라, 결혼, 입주와 이사라는 고객의 인생 중대사에서 가전과 연계된 모든 고민을 해결해 주는 든든한 조력자가 되겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com