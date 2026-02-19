글로벌 AI 성능 분석 기관 ‘AA’ 상위권 등재… 한국 AI 3강 도약에 기여

GPU 1장으로 구동 가능한 21B 규모로 대기업 및 정부 지원 대형 모델과 유사 성능 기록

트릴리온랩스 AA리더보드 이미지(트릴리온랩스 제공)

AI 모델 스타트업 트릴리온랩스는 기존 ‘Tri 21B’에 강화학습을 적용해 사고 역량을 극대화한 씽크(Think) 모델 ‘Tri 21B 씽크’를 공개하고, 글로벌 AI 모델 성능 분석 기관인 아티피셜 애널리시스(Artificial Analysis·이하 AA) 리더보드에서 글로벌 톱 30 내에 등재됐다고 밝혔다.이번에 공개된 Tri 21B 씽크는 트릴리온랩스의 기존 보유 모델인 Tri 21B를 기반으로, 사고 과정을 확장하는 ‘씽킹(Thinking)’ 능력을 강화학습으로 고도화한 모델이다. 단순히 정답을 생성하는 데 그치지 않고, 문제 해결 과정에서 사고 단계를 토큰 형태로 전개하며 필요 시 스스로 이전 단계로 되돌아가 검토하는 ‘백트래킹(backtracking)’ 구조를 구현한다.백트래킹 구조는 ‘테스트 타임 스케일링(Test-time Scaling)’ 기술을 기반으로 작동, AI가 더 오래 생각할수록 복잡하고 어려운 태스크의 해결 능력이 기하급수적으로 향상된다. 이를 통해 Tri 21B 씽크는 ▲복합 데이터 분석(딥리서치) ▲자율형 AI 에이전트 ▲고난도 수학 및 코딩 등 기존 LLM의 한계를 뛰어넘는 영역에서 독보적인 성능을 발휘할 수 있게 됐다.Tri 21B 씽크는 210억(21B) 파라미터 규모로, GPU 1장에 탑재 가능한 사이즈로 설계됐다.100B(1000억 개) 이상의 대형 모델들이 단순 구동에만 수십 장의 GPU를 필요로 하는 것과 달리, 단 1장의 GPU 환경에서도 원활하게 작동한다. 이는 대기업이나 정부의 인프라 지원 없이, 순수 민간 자본과 트릴리온랩스만의 독자적인 아키텍처 설계 및 학습 전략 최적화를 통해 이뤄낸 결과다.신재민 트릴리온랩스 대표는 “이번 AA 등재로 한국이 글로벌 AI 3강으로 도약하는 과정에 기여할 수 있게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 “적은 자원으로도 압도적 성능을 낼 수 있다는 기술력을 확인한 만큼, 글로벌 1위 성능을 목표로 모델 완성도를 높여 국가 대표급을 넘어 글로벌 AI 모델로서의 입지를 다지겠다”고 말했다.한편, 트릴리온랩스는 네이버 하이퍼클로바X 핵심 개발 인력이었던 신재민 대표가 2024년 설립한 AI 모델 스타트업이다. 설립 1년 만에 독자 개발한 언어 간 상호학습 아키텍처 ‘XLDA(Cross-lingual Document Attention)’를 기반으로 7B, 21B, 70B까지 전 라인업의 LLM을 프롬스크래치로 개발·공개했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com