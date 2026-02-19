사진=쇼박스

단종을 주제로 한 영화 ‘왕과 사는 남자’가 누적 관객 수 400만명을 돌파했다. 단종이 유배돼 머물던 영월을 찾는 관광객도 급증했다.지난 설 연휴 기간인 14~18일 닷새 동안 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 267만 5446명이 관람했다. 박스오피스 1위다. 19일 기준 누적 관객은 417만 4921명으로 400만명을 돌파했다. 올해 개봉한 영화 중 가장 많은 관객을 동원한 영화다. 19일 오후 4시 기준 ‘왕과 사는 남자’는 예매율 49.1%(예매 관객 수 15만 6552명)로 가장 높다.설 연휴 기간 동안 영월을 찾는 관광객도 크게 늘었다. 19일 영월군문화관광재단에 따르면 영화 개봉 이후 설 연휴 기간 청령포를 방문한 관광객은 1만 641명이다. 지난해 설 연휴 기간 청령포를 방문한 관광객 수는 2006명이었다. 영화 개봉 이후 5배 이상 늘어난 수치다.설 연휴 기간 내내 청령포 선착장에는 배를 기다리는 줄이 늘어섰다. 단종이 유배돼 머물던 육지 속 섬 청령포를 들어가기 위해서다. 단종이 묻힌 장릉에도 14~16일 사흘 동안 1만명이 넘는 관광객이 다녀갔다.박상헌 영월문화관광재단 대표이사는 “영화의 흥행 돌풍에 힘입어 영월 청령포를 찾는 방문객이 이번 설 연휴에 크게 늘었다”며 “단종문화제와 정순왕후 선발대회를 그 어느 해보다 철저하고 다채롭게 준비하겠다”고 말했다.단종문화제는 조선 제6대 임금 단종의 고혼과 단종의 시신을 수습한 엄흥도 등 충신들의 넋을 기리기 위한 행사다. 오는 4월 24~26일 세계유산 장릉과 동강 둔치 등지에서 열린다.영화 ‘왕과 사는 남자’는 단종이 폐위된 뒤 유배지인 영월에서 촌장을 비롯한 마을 사람들과 생애 마지막 시기를 보내는 모습을 담은 작품이다. 배우 유해진이 촌장 역을, 배우 박지훈이 단종 이홍위 역으로 주연을 맡았고, 장항준 감독이 연출했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com