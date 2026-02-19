서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있는 모습. 2026.1.6 사진=연합뉴스

정부가 해외로 나간 자금을 국내 증시로 되돌리기 위해 각종 대책을 내놓고 있지만 개인 투자자들의 미국 증시 투자는 더욱 고조되고 있다.1450원을 웃도는 고환율 속에서도 서학개미들은 설 연휴 기간에만 1조 원에 육박하는 미국 주식을 쓸어 담았다.19일 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에 따르면 16~18일 사흘간 국내 투자자의 미국 주식 순매수 금액은 6억5448만 달러(약9510억 원)로 집계됐다. 이달 들어 18일까지 누적 순매수 규모만 39억7922만 달러(약5조 7818억 원)에 달했다.지난해 말 일시적으로 주춤했던 미국 투자 열기가 올해 1월 50억 달러를 돌파하며 완연한 반등세로 돌아선 모습이다.흥미로운 점은 수익률과 다른 방향의 자금 이동이다. 올해 코스피가 5600선을 돌파하며 32.9% 급등하는 동안 스탠더드앤드푸어스500(S&P500)과 나스닥(-2.1%)은 답보 상태에 머물렀다.일부 투자자들은 이를 저점매수의 기회로 활용하는 모습이다.김성환 신한투자증권 연구원은 “최근 미국 증시는 4개월가량 방향성을 상실한 채 답보 중인데 이는 6년 만에 처음 있는 이례적인 현상”이라고 분석했다.정부의 자금 유턴 정책인 RIA(국내시장 복귀 계좌) 도입이 지지부진한 점도 해외 투자를 부추기고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com