홈플러스에서 19일부터 이틀간 판매하는 '홈플델리 고추장&간장불고기 도시락'과 '홈플델리 햄&소시지 도시락'. 가격은 각각 990원이다. / 홈플러스

연휴가 끝나자 유통가의 초저가 경쟁이 치열하다. 업계는 도시락을 990원에 내놓고 있다. 연휴 기간 얇아진 소비자 지갑을 공략한다는 분석이다.유통업계에 따르면 홈플러스가 19일부터 이틀간 도시락을 990원에 판매하는 초특가 행사를 연다. 가계 지출이 집중된 연휴 기간 이후 소비 심리가 위축되지 않도록 한다는 취지다.국가데이터처에 따르면 지난 1월 외식 도시락 소비자물가지수는 5년 전 동기 대비 40% 급증했다. 홈플러스는 이에 도시락을 기존 가격 4900원 대비 80% 이상 저렴한 990원에 내놓았다. 총 4만 팩을 준비했으며 1인당 구매 수량은 2개로 제한했다.990원 도시락은 일반 컵라면보다 저렴하다는 의견이 따른다. 홈플러스는 서울 내 김밥 한 줄(평균 3723원)과 편의점 고급 도시락(6000~7000원)보다 저렴하다고 설명했다.롯데마트는 오는 20~25일 캐나다산 수입 돼지고기 판매 행사 ‘끝돼 데이’를 진행한다. 지난해 12월부터 캐나다 현지와 협업을 이어가고 있다. 롯데슈퍼와의 통합소싱으로 약 200t 물량을 확보했다. 냉장 삼겹살과 목살 100g의 경우 L포인트 회원 대상으로 50% 할인 혜택을 적용한다. 혜택 적용 시 100g을 990원에 구매할 수 있다. 통합소싱은 여러 부서·사업부가 개별적으로 하던 구매를 묶어서 사는 방식이다.또 이마트는 이날부터 25일까지 가격 체감도가 큰 50여 종 생필품·먹거리 중심 할인 행사를 한다. ‘쏘피 내 몸에 순한 면 생리대’ 3종은 행사카드로 결제 시 기존 1만6900원 대비 70% 저렴한 5000원에 구매 가능하다. ‘좋은 느낌 유기농 100% 순면 에어리 생리대’ 4종은 2개 구매 시 30% 할인율을 적용한다. 또 3개 이상 구매 시 40% 할인된 금액으로 구매할 수 있다.이마트는 이번 행사를 위해 생리대를 대량 매입했다. 평소 일주일간 판매량의 3배 수준인 25만여개를 준비했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com