9일 오후 서울역 대합실에 설치된 TV를 통해 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고가 생중계 되고 있다. 윤 전 대통령은 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포한 지 443일 만에 무기징역을 선고받았다.(뉴스1)

12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 무기징역이 선고됐다.서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 19일 오후 3시부터 진행한 1심 선고공판에서 윤 전 대통령에게 무기징역을, 김용현 전 국방부 장관은 징역 30년을 선고했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com