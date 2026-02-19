홈 한경BUSINESS '내란 우두머리' 윤석열 1심 무기징역 선고 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602191704b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.19 16:03 수정2026.02.19 16:24 강홍민 기자 9일 오후 서울역 대합실에 설치된 TV를 통해 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고가 생중계 되고 있다. 윤 전 대통령은 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포한 지 443일 만에 무기징역을 선고받았다.(뉴스1)12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 무기징역이 선고됐다.서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 19일 오후 3시부터 진행한 1심 선고공판에서 윤 전 대통령에게 무기징역을, 김용현 전 국방부 장관은 징역 30년을 선고했다. 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “덜 먹는 시대” 미국 레스토랑, 소식 옵션 늘린다 尹 무기징역 선고에···정청래 "사법 정의 흔들"·장동혁은 '침묵' 尹, 계엄선포 이어 구속·파면·무기징역 선고까지···444일 걸렸다(종합) 尹, 내란 수괴 혐의 ‘무기징역’ 선고…계엄 선포 443일 만의 단죄 일본 MCN 나하토, PICK&COLONY(서이코퍼레이션)와 MOU 체결