일본 MCN 나하토, PICK&COLONY(서이코퍼레이션)와 MOU 체결

한국 콘텐츠·엔터테인먼트 기업 PICK&COLONY(서이코퍼레이션)는 일본 MCN 기업 나하토와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.양사는 이번 협약을 통해 한·일을 기반으로 한 콘텐츠 및 MCN 사업 분야에서 협력 가능성을 모색할 계획이다.나하토는 일본에서 크리에이터 매니지먼트, 브랜드 광고, IP 사업 등을 전개하고 있는 MCN 기업이다. PICK&COLONY는 K-콘텐츠 기반 아티스트 및 크리에이터 매니지먼트, 브랜드 콘텐츠 기획 등을 주요 사업으로 하고 있다.이번 협약에 따라 양사는▲한·일 크리에이터 및 아티스트 공동 육성·교류 ▲브랜드·광고 프로젝트 공동 수주 및 실행 ▲콘텐츠 IP 공동 기획 및 글로벌 유통 ▲플랫폼 기반 신규 수익 모델 개발 등을 단계적으로 추진할 계획이다.나하토의 아다치 토모키 대표는 “한국은 콘텐츠 기획력과 글로벌 팬덤 형성 측면에서 매우 중요한 시장”이라며 “PICK&COLONY와의 협업을 통해 일본과 한국을 연결하는 새로운 글로벌 MCN 비즈니스 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.PICK&COLONY 측은 “양사의 강점을 결합해 한·일을 넘어 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장 모델을 만들겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com