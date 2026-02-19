정청래 더불어민주당 대표(연합뉴스)

'12·3 비상계엄 사태'와 관련한 내란 우두머리 혐의로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받은 가운데, 여야 정치권에서는 같은 듯 다른 목소리가 나오고 있다.더불어민주당은 윤 전 대통령의 1심 선고 이후 무기징역이 아닌 사형선고가 내려졌어야 한다고 주장했다.정청래 민주당 대표는 이날 오후 국회에서 열린 최고위원회의에서 "내란 우두머리 법정형은 최고 사형, 최저 무기징역밖에 없다"며 "내란 수괴에게 조희대 사법부는 사형이 아닌 무기징역을 선고해 사법 정의를 흔들었다"고 말했다.이어 "국민의 법감정에 반하는 매우 미흡한 판결이라고 생각한다"며 "조희대 사법부는 12·3 비상계엄 당시 국회로 달려오고, 윤석열 탄핵과 파면을 목청껏 외친 빛의 혁명에 대한 명백한 후퇴라고 생각한다"고 했다.같은 당 박주민 의원도 자신의 페이스북을 통해 "성공한 내란은 처벌 못 하고, 실패한 내란은 감형해주면, 도대체 내란은 어떻게 제대로 처벌하자는 건가"라고 했다.이준석 개혁신당 대표는 1심 선고 이후 입장문을 통해 "대통령이라는 이름으로 헌법을 유린하고, 국민이 부여한 권력의 칼날을 국민에게 겨눈 자에게 법원이 중형을 선고했다"며 "이 판결은 무겁되, 마땅하다"고 밝혔다.이어 "보수가 무너지는 것을 원하지 않는다"면서 "건강한 보수가 없는 나라에서 건강한 진보도 설 수 없고, 건강한 경쟁이 사라진 정치판에서 국민은 언제나 패자가 된다"고 말했다.그러면서 "대한민국의 보수에는 산업화의 기적을 일군 저력이 있고, 자유민주주의를 지켜낸 신념이 있다"며 "대한민국의 정치가 달라질 수 있도록 낮은 자세로 뛰겠다는 각오로, 국민께 부끄럽지 않은 길을 걸어가겠다"고 밝혔다. .오세훈 서울시장 역시 윤 전 대통령과의 절연을 거듭 강조했다. 오 시장은 1심 선고 이후 "사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다"며 "비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 밝혔다.한편, 장동혁 국민의힘 대표는 윤 전 대통령의 무기징역 선고 이후 어떠한 입장을 내놓지 않고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com