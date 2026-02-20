김선태 주무관. 사진=뉴스1

충북 충주시청 공식 유튜브 채널 '충TV'를 이끌어온 '충주맨' 김선태 주무관이 19일 청와대를 방문한 사실이 알려졌다. 이에 따라 그의 향후 거취에 관심이 쏠린다.현재 김 주무관은 청와대 측이 채용 의향을 타진했다는 일부 보도와 관련해 "(청와대 관계자와) 대화는 했지만, 구체적인 제안은 전혀 없었다"고 밝힌 상황이다.그는 "문자가 와서 오늘 10분 정도 청와대에서 만났다"며 "향후 계획이나 공직에 관심이 있는지를 묻는 정도의 티타임이었다"고 밝혔다.또 "사기업으로 갈 것 같은데 공직에 더 관심이 있느냐는 뉘앙스였다"며 "보도가 나와 너무 당황스럽다"고 덧붙였다.이날 김 주무관은 강훈식 대통령 비서실장과 만난 것으로 전해졌다. 다만 청와대가 디지털소통비서관실 등 구체적인 보직을 제안했다는 일부 추측 보도에 대해 김남준 청와대 대변인은 브리핑에서 "사실과 다르다"고 선을 그었다.김 주무관은 지난 13일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어간 상태다. 휴가가 끝나는 28일 이후 의원면직 처리될 예정이다.그는 충주시 유튜브 콘텐츠 제작과 운영을 전담하며 '충주맨'이라는 별칭으로 전국적인 인지도를 얻었다. 그의 활약을 앞세워 충TV는 구독자를 100만명에 가깝게 끌어모으며 지방자치단체 유튜브 성공 사례로 꼽혀왔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com