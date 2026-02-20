사진=연합뉴스 제공

세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 유통 공룡 월마트를 제치고 세계 매출 1위 기업에 등극했다.1994년 제프 베이조스가 시애틀에의 한 차고에서 온라인 서점으로 창업한 지 32년 만에 거둔 기념비적인 성과다.19일(현지시간) 월마트는 공시를 통해 작년 연간 매출액이 전년 대비 4.7% 상승한 7132억 달러(약 1030조원)를 기록했다고 밝혔다.이는 지난 5일 아마존이 발표한 작년 매출액 7169억 달러(약 1036조원)보다 약 37억 달러 낮은 수치다.이로써 월마트는 13년간 굳건히 지켜온 세계 최대 매출 기업 자리를 아마존에 내주게 됐다.CNN 비즈니스는 “아마존은 클라우드 컴퓨팅, 광고 등 기타 사업 분야의 매출 성장 덕분에 월마트를 제칠 수 있었다”고 분석했다.아마존은 작년 클라우드 서비스인 아마존웹서비스(AWS) 부문에서만 약 1290억 달러의 매출을 올렸다. AWS는 아마존의 핵심 수입원으로 소매 사업의 손실을 상쇄하는 데 기여하고 있다고 CNN 비즈니스는 전했다．세계 시가총액 순위에서는 아마존이 5위, 월마트가 12위를 기록하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com