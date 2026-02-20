“이러다 중국한테 밀릴 수도”...삼성전자 ‘충격’ 빠졌다

카운터포인트, TV 출하량 분석

삼성전자 작년 점유율 삼성 15%로 1위

TCL은 13%, 하이센스는 12%...맹추격

중국 기업들이 전 세계 TV 시장에서 선두를 달리는 한국 기업들을 바짝 추격하고 있는 것으로 나타났다.20일 한경닷컴이 시장조사업체 카운터포인트리서치를 통해 입수한 자료에 따르면 삼성전자는 지난해 전 세계 TV 시장에서 연간 출하량 기준 점유율 15%로 1위를 기록했다. 2위는 중국 기업인 TCL이었다. 13%로 삼성전자 뒤를 바짝 따라붙었다. 하이센스도 12%를 기록해 선두 자리를 위협했다. LG전자는 9%를 기록했다.삼성전자·LG전자 합산 점유율은 24%로 TCL·하이센스(25%)보다 1%포인트 뒤처진 것으로 나타났다.특히 지난해 12월 한 달만 놓고 보면 TCL은 점유율 13%를 기록한 삼성전자를 제치고 16%로 선두에 올랐다. 삼성전자는 같은 해 1월부터 11월까지 줄곧 선두를 지키다 12월, TCL에 밀려났다.밥 오브라이언 카운터포인트 리서치 디렉터는 "TCL은 수개월간 점유율을 확대해 왔고 연말 출하 급증이 12월 삼성 추월로 이어졌다"며 "비록 한 달간의 성과지만 TCL은 전년 대비 지속적인 출하 성장세를 보이는 반면 삼성은 정체된 흐름을 보이고 있다"고 분석했다.그는 "TCL이 소니와의 협력을 통해 프리미엄 세그먼트에서 입지를 점진적으로 강화한다면 향후 삼성에 더 큰 경쟁 위협이 될 수 있다"고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com