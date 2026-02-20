오바마 '외계인 존재' 발언...트럼프 "해선안될 기밀누설"

도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 외계인의 존재와 관련해 공개 발언을 한 버락 오바마 전 대통령에 대해 "기밀을 누설했다"고 비판했다.트럼프 대통령은 19일(현지시간) 조지아주로 이동하는 대통령 전용기(에어포스원)에서 외계인의 존재를 보여주는 증거를 본 적이 있는지 묻는 말에 "그들이 진짜 있는지 아닌지 나는 모르겠다"고 밝혔다.트럼프 대통령은 그러면서 앞서 오바마 전 대통령의 외계인 관련 발언과 관련한 질문을 받고는 "그는 기밀을 누설했다. 그는 그렇게 하면 안 된다"면서 "그는 큰 실수를 저질렀다"고 몰아세웠다.트럼프 대통령은 그러나 오바마의 발언 중 어떤 것이 기밀이었는지에 대해서는 구체적으로 제시하지 않았다.오바마 전 대통령은 지난 14일 공개된 팟캐스트에서 외계인 존재 여부에 대한 질문에 "그들은 존재한다"고 답하면서 온라인에서 파장을 불렀다.특히 그는 당시 발언에서 "51구역에 외계인을 숨겨놓지도 않았고, 거대한 지하 시설이 있는 것도 아니다"라고 말했는데, 이것이 오히려 외계인의 존재를 둘러싼 음모론에 다시 불씨를 붙인 것이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com