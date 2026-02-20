19일(현지 시간) 미국 상무부가 발표한 자료에 따르면 지난해 전체 무역적자는 9015억 달러(약 1300조원)다. 전년 대비 약 20억 달러 줄었다. 관세 정책 시행 전인 조 바이든 행정부 시절(2024년)의 무역적자는 9천 35억 달러로 큰 차이가 없다.
전체 무역적자는 줄었지만, 지난해 상품 무역적자와 수입액은 사상 최고치였다. 지난해 상품 무역적자는 1조 2401억 달러다. 전년 대비 2.1% 늘어난 수치다. 지난해 수입액은 4조 3340억 달러로 전년 대비 1980억 달러 늘어 약 5% 증가했다.
미국 기업들은 중국이 아닌 다른 나라로부터 수입을 크게 늘렸다. 멕시코는 1969억 달러, 베트남은 1782억 달러, 대만은 1468억 달러의 무역적자를 기록했. 해당 교역에서 미국의 무역적자가 사상 최대치로 커졌다.
미국은 아직 반도체 등 전자제품에는 본격적으로 관세를 부과하지 않은 상태다. 이는 대만과의 교역에서 무역 적자를 확대하는 데 기여했다.
관세 정책이 시행된 지 1년 정도 지난 시점에서 관세 정책의 효과를 단정 짓기에는 이른 시기라는 평가도 있다.
옥스퍼드 이코노믹스의 버나드 야로스 미국 이코노미스트는 뉴욕타임스(NYT)에 “트럼프 행정부의 무역 정책이 어떤 지속적인 영향을 미칠지 판단하기엔 아직 너무 이르다”며 “2025년 초 대규모 재고 비축으로 인한 재고 효과가 사라진 뒤 수입이 어느 수준에서 안정될지 아직 지켜봐야 한다”고 말했다.
배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com
