서울 송파구 한 부동산 중개소에 게시된 급매 안내문./2026.2.12 사진=한경 임형택기자

서울의 주택 가격이 급등하면서 지역 간 자산 격차가 더욱 심화 되고 있다.20일 한국부동산원의 전국 주택 가격 동향조사에 따르면 지난달 기준 서울의 평균 주택 매매가격은 9억 8147만 원을 기록했다. 이는 1년 전(8억 6709만 원)과 비교해 13.19% 상승한 수치로 1㎡당 가격은 1243만 원에 달한다.서울 집값은 전국 평균(4억 2960만 원)의 2.3배 비수도권(2억 3832만 원)의 4배를 웃도는 수준이다.전국 17개 시·도 중 집값이 가장 낮은 곳은 전남으로 조사됐다. 전남의 평균 매매가격은 1억 3891만원으로 서울 집 한 채 가격으로 전남에서 7채를 살 수 있는 셈이다.서울 다음으로 집값이 높은 지역은 세종(5억 2015만원)이었으며 경기(4억 9058만원), 부산(3억 1940만원) 순이었다.실제 체감 경기를 반영하는 중위 주택 매매가격도 서울은 7억 3958만원에 달해 서민들의 내집마련 문턱이 여전히 높음을 시사했다.주거비 부담은 임대차 시장에서도 확인됐다. 서울의 평균 전세가격은 4억6633만원으로 1년 전보다(4억 4386만원)보다 5.06% 올랐고 월세는 평균 122 만원(보증금 1억4687만원)으로 1년 전 대비 월세는 8.93%, 보증금은 0.82% 각각 급증했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com