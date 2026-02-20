특히 노후 생계 수단으로 부동산 임대업을 선택하는 비중이 압도적으로 높아지면서 전체 임대사업자의 절반 이상을 고령층이 차지한 것으로 나타났다.
19일 국세청 국세통계포털에 따르면 지난해 12월 기준 60대 이상 개인·법인 사업자는 351만2059명으로 전체 사업자의 33.9%에 달했다.
60대 이상 사업자 수는 전년 대비 6% 증가해 전 연령대 중 가장 가파른 상승세를 보였다.
주목할 점은 이들 중 상당수가 부동산 임대업에 쏠려 있다는 점이다. 60대 이상 임대업자는 약 123만명으로 고령층 사업자 3명 중 1명 꼴이다.
이는 전 연령대 임대사업자의 50.9%에 해당하며 50대까지 포함하면 비중은 79%까지 치솟는다. 사실상 국내 임대차 시장이 중장년층의 월세 수입에 의존해 굴러가고 있는 셈이다.
하지만 이 같은 쏠림 현상은 최근 강화된 임대사업자 대출 규제와 맞물려 새로운 리스크로 부상하고 있다.
이미 2020년부터 아파트가 등록임대 대상에서 제외된 상황에서 규제의 칼날은 빌라 등 비비아파트 임대인들에게 집중될 전망이다.
빌라 월세 수입으로 생활비를 충당해 온 고령층 임대인들이 단기간 내 대출 상환 압박을 견디지 못할 경우 임대 시장 전테의 불안정성으로 확산될 우려가 나온다.
