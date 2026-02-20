사진=뉴스1

지난해 4분기(10∼12월) 가계 빚이 다시 한번 역대 최대치를 경신했다. '빚투'(대출로 투자)와 '영끌'(영혼까지 끌어모아 주택 구입)이 이어진 결과로 분석된다.한국은행이 20일 발표한 '2025년 4분기 가계신용(잠정)'에 따르면 지난해 12월 말 기준 가계신용 잔액은 1978조8000억원으로 집계됐다.3분기 말(1964조8000억원)보다 14조원 늘어난 규모다. 관련 통계가 작성된 2002년 이후 가장 많은 수치다. 연간 증가액은 56조1000억원(2.9%)으로, 2021년(132조8000억원) 이후 최대 폭이다.가계신용은 금융권 대출에 결제 전 카드 사용액(판매신용)까지 더한 '포괄적 가계 부채'를 말한다. 우리나라 가계신용은 2024년 2분기 이후 작년 4분기까지 7개 분기 연속 증가세를 이어갔다.다만 4분기 증가 폭(+14조원)은 3분기(+14조8000억원)보다 축소됐다.가계신용 중 판매신용(카드 대금)을 빼고 가계대출만 보면, 4분기 말 잔액이 1852억7000만원으로 전 분기 말보다 11조1000억원 불었다. 역시 3분기(+11조9000억원)와 비교해 증가 폭은 축소됐다.가계대출 가운데 주택담보대출(잔액 1170조7000억원)이 7조3000억원, 신용대출 등 기타 대출(잔액 682조1000억원)이 3조8000억원 각각 늘었다.이혜영 한은 금융통계팀장은 "작년 4분기 주택담보대출은 정부의 주택시장 안정화 대책 등 영향으로 증가 폭이 축소됐다"며 "하지만 기타 대출은 예금은행(신용대출)과 보험회사(보험약관대출)에서 증가하고 여신전문회사(카드론)에서 감소 폭이 축소되면서 증가세로 전환됐다"고 설명했다.아울러 "증권사 신용 공여도 늘어난 사실로 미뤄 주식 투자 수요와 관련이 있는 것으로 추정된다"고 덧붙였다.김정우 기자 enyou@hankyung.com