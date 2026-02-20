한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "윤석열 전 대통령이 내란죄로 무기징역을 선고받은 다음 날, 장 대표가 '우리가 윤석열이다'라고 윤석열 노선을 분명히 선언했다"며 "보수와 국민의힘이 죽는 길"이라고 했다.
이어 한 전 대표는 "장동혁 대표는 단지 '윤석열 세력의 숙주'일 뿐, 혼자서는 아무것도 아니다"라며 "그러니 장동혁은 윤석열 끊으면 보수는 살지만 자기는 죽으니 못끊는 것"이라고 지적했다.
그러면서 "자기만 살려고 당과 보수를 팔아 넘기는 것"이라고 덧붙였다.
앞서 장 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 12·3 계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련, "안타깝고 참담하다"고 발언했다.
이어 장 대표는 "아직 1심 판결이다. 무죄추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다"며 "윤 전 대통령과 절연 주장을 반복하는 건 분열의 씨앗을 뿌리는 일"이라고 말했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
