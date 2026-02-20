한동훈 전 국민의힘 대표(뉴스1)

한동훈 전 국민의힘 대표는 20일 "보수 재건을 위해 장동혁을 끊어내야 한다. 그러지 않으면 보수가 죽는다"고 했습니다.한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "윤석열 전 대통령이 내란죄로 무기징역을 선고받은 다음 날, 장 대표가 '우리가 윤석열이다'라고 윤석열 노선을 분명히 선언했다"며 "보수와 국민의힘이 죽는 길"이라고 했다.이어 한 전 대표는 "장동혁 대표는 단지 '윤석열 세력의 숙주'일 뿐, 혼자서는 아무것도 아니다"라며 "그러니 장동혁은 윤석열 끊으면 보수는 살지만 자기는 죽으니 못끊는 것"이라고 지적했다.그러면서 "자기만 살려고 당과 보수를 팔아 넘기는 것"이라고 덧붙였다.앞서 장 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 12·3 계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련, "안타깝고 참담하다"고 발언했다.이어 장 대표는 "아직 1심 판결이다. 무죄추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다"며 "윤 전 대통령과 절연 주장을 반복하는 건 분열의 씨앗을 뿌리는 일"이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com