주택도시보증공사(HUG)가 발표한 ‘민간 아파트 분양가격 동향’ 자료에 따르면, 2025년 말 기준 수도권 민간 아파트의 3.3㎡당 평균 분양가는 3,221만 원으로 전년 동기 대비 14.5% 오른 것으로 나타났다.
서울에서 시작된 상승세가 수도권 전역으로 번진 결과다. 서울은 같은 기간 19.5% 올라 3.3㎡당 5,270만 원을 기록했으며, 경기는 11.3% 인천도 6.3% 급등한 것으로 나타났다. 부동산인포 분석에 따르면 지난해 전용면적 84㎡ 기준으로 경기도 내 분양이 있었던 26개 시 중에서 18곳인 약 70%가 6억 원을 넘은 것으로 나타났다.
무엇보다 수도권 전반에 걸친 분양가 상승세는 앞으로도 계속될 전망이다. 한국건설기술연구원 자료에 따르면 건설공사비지수는 2020년 이후 가파르게 상승해 지난해까지 30.1% 오른 것으로 나타났다.
건설 공사비의 상승은 시멘트, 철근 등 주요 원자재 가격뿐만 아니라 노무비가 지속적으로 오르며 공사 원가 자체가 높아진 것이 주 원인으로 꼽힌다. 여기에 제로에너지 건축물 인증 의무화 등 강화된 규제와 기준이 적용되면서 시공 비용 부담은 더욱 커질 것으로 분석된다. 이처럼 공급가 상승 기조가 뚜렷해지면서 분양가 부담이 커지자, 합리적 가격에 접근할 수 있는 기존 분양에 대한 관심도 늘어나고 있다. 인천 부평구에 두산건설이 공급하는 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’가 대표적이다.
두산건설 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 총 1,299가구 규모의 대단지로, 현재 전용면적 46㎡ 일부 잔여 세대를 분양 중이다. 해당 타입은 4억 원대에 선보여 7호선 라인 아파트 중에서 단연 합리적인 가격대를 갖췄다는 평가다. 1차 계약금 1,000만 원에 비규제 지역에 속해 중도금 대출 규제, 실거주 의무 등 각종 규제로부터도 자유롭다. 전용면적 46㎡는 방 2개와 거실을 갖춰 우수한 실용성과 공간활용도를 자랑한다.
두산건설 두산건설 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 부분 커튼월 룩, 유리난간, 삼성물산의 주거 서비스 플랫폼 ‘홈닉(Homeniq)’ 등 차별화된 특화 설계도 적용된다. 또한 두산건설 두산건설 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장 등 입주민 일상의 퀄리티를 높여줄 다채로운 커뮤니티시설도 조성할 계획이다.
두산건설 두산건설 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 입지도 우수하다. 인근 롯데마트, 홈플러스, 이마트, 현대백화점, 부평시장 등 인프라를 잘 갖췄고, 도보거리에 부광초, 부흥초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교가 있으며 삼산·상동 학원가도 편리하게 이용할 수 있다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
