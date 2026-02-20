두산건설 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’

아파트 분양가가 가파르게 오르는 중이다. '오늘이 가장 싸다'는 말이 부동산 시장의 정설로 굳어지는 모양새다. 원자재 가격 상승과 인건비 급등이 맞물리면서 수도권을 중심으로 신규 공급 아파트의 가격 상승세는 멈출 기미를 보이지 않고 있다. 이에 따라 일부 잔여세대를 분양 중인 곳은 조기 완판이 임박한 상태로, 수요자들의 문의가 쏟아지고 있다.주택도시보증공사(HUG)가 발표한 ‘민간 아파트 분양가격 동향’ 자료에 따르면, 2025년 말 기준 수도권 민간 아파트의 3.3㎡당 평균 분양가는 3,221만 원으로 전년 동기 대비 14.5% 오른 것으로 나타났다.서울에서 시작된 상승세가 수도권 전역으로 번진 결과다. 서울은 같은 기간 19.5% 올라 3.3㎡당 5,270만 원을 기록했으며, 경기는 11.3% 인천도 6.3% 급등한 것으로 나타났다. 부동산인포 분석에 따르면 지난해 전용면적 84㎡ 기준으로 경기도 내 분양이 있었던 26개 시 중에서 18곳인 약 70%가 6억 원을 넘은 것으로 나타났다.무엇보다 수도권 전반에 걸친 분양가 상승세는 앞으로도 계속될 전망이다. 한국건설기술연구원 자료에 따르면 건설공사비지수는 2020년 이후 가파르게 상승해 지난해까지 30.1% 오른 것으로 나타났다.건설 공사비의 상승은 시멘트, 철근 등 주요 원자재 가격뿐만 아니라 노무비가 지속적으로 오르며 공사 원가 자체가 높아진 것이 주 원인으로 꼽힌다. 여기에 제로에너지 건축물 인증 의무화 등 강화된 규제와 기준이 적용되면서 시공 비용 부담은 더욱 커질 것으로 분석된다.이처럼 공급가 상승 기조가 뚜렷해지면서 분양가 부담이 커지자, 합리적 가격에 접근할 수 있는 기존 분양에 대한 관심도 늘어나고 있다. 인천 부평구에 두산건설이 공급하는 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’가 대표적이다.두산건설 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 총 1,299가구 규모의 대단지로, 현재 전용면적 46㎡ 일부 잔여 세대를 분양 중이다. 해당 타입은 4억 원대에 선보여 7호선 라인 아파트 중에서 단연 합리적인 가격대를 갖췄다는 평가다. 1차 계약금 1,000만 원에 비규제 지역에 속해 중도금 대출 규제, 실거주 의무 등 각종 규제로부터도 자유롭다. 전용면적 46㎡는 방 2개와 거실을 갖춰 우수한 실용성과 공간활용도를 자랑한다.두산건설 두산건설 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 부분 커튼월 룩, 유리난간, 삼성물산의 주거 서비스 플랫폼 ‘홈닉(Homeniq)’ 등 차별화된 특화 설계도 적용된다. 또한 두산건설 두산건설 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장 등 입주민 일상의 퀄리티를 높여줄 다채로운 커뮤니티시설도 조성할 계획이다.두산건설 두산건설 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 입지도 우수하다. 인근 롯데마트, 홈플러스, 이마트, 현대백화점, 부평시장 등 인프라를 잘 갖췄고, 도보거리에 부광초, 부흥초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교가 있으며 삼산·상동 학원가도 편리하게 이용할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com